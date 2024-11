Presidente de Chiefs destaca impacto de la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce

Redacción Deportes, 20 nov (EFE).- Mark Donovan, presidente del campeón de la NFL, Kansas City Chiefs, destacó el impacto positivo que ha tenido en el equipo la relación amorosa de la estrella del pop Taylor Swift y el ala cerrada Travis Kelce.

"Creo que lo mejor que puedo decir sobre toda la relación y el impacto que ha tenido en nosotros es que Taylor Swift es un miembro auténtico del reino de los Kansas City Chiefs", aseveró el directivo ante las cámaras de CNBC.

Desde septiembre del año pasado, la interprete de 'All too well' y el ala cerrada tres veces campeón del Super Bowl iniciaron una relación que potenció la popularidad de Travis Kelce, de los Chiefs y de la NFL, gracias a la recurrente presencia de la cantante en los partidos del equipo.

Uno de los primeros beneficios fue el incremento del 400 por ciento en las ventas del jersey con el número 87 de Kelce, una camiseta que antes de que éste empezara su relación con la cantante no estaba ni entre las 10 más vendidas de la NFL.

En enero pasado, según datos de Apex Marketing Group, empresa especializada en servicios de consultoría en publicidad y marca, Taylor Swift generó un impacto económico a la NFL y a los Chiefs de 331,5 millones de dólares.

"Es realmente una situación perfecta porque tienes a una superestrella de la música y lo combinas con un chico de la NFL, un atleta de renombre y perfil alto", dijo en aquella ocasión Eric Smallwood, presidente de Apex Marketing Group.

Una situación tan positiva generó sospechas sobre si la relación amorosa tendría como fondo una estratega de mercado, algo que Mark Donovan negó.

"Me encantaría decir que fue una estrategia de 'marketing', pero es una relación auténtica y estamos felices de tenerla. Taylor es una fan auténtica, eso le importa a nuestros aficionados y nos importa a nosotros; es algo que tratamos de respetar", dijo el presidente del equipo.

"No estamos tratando de sacar provecho de esto. Estamos tratando de celebrarlo, pero no se trata de hacer demasiado o mostrarla en cada 'touchdown' ni nada de eso", concluyó. EFE