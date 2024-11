Trejo: "Nunca me imaginaba que iba a estar tanto tiempo en el Rayo"

Madrid, 18 nov (EFE).- Oscar Trejo, mediapunta argentino del Rayo Vallecano, reconoció que "nunca imaginaba" que iba a estar tanto tiempo en el equipo madrileño, aseguró que poder jugar en Primera con la camiseta franjirroja es "un honor" y admitió que su objetivo es seguir aportando al club su "granito de arena" mucho tiempo.

El exjugador de Boca Juniors llegó al Rayo en 2010, cedido por el Mallorca, que lo trajo al fútbol español en 2007, y tras una única temporada, se marchó en 2011 al Sporting de Gijón y posteriormente al Toulouse francés. En 2017 regresó y desde entonces milita en el conjunto vallecano, con el que ha alcanzado los 300 partidos oficiales.

"¿Quién hubiera dicho en la temporada 2010/11 que iba a pasar tanto tiempo en el club?. El otro día estábamos viendo esa cifra. Obviamente, cuando empiezas aquí nunca te imaginas que ibas a estar tanto tiempo. Sea lo que sea, para mí creo que es demasiado. Aun así lo disfruto, lo vivo y se llegará a lo que sea, pero para mí es un montón todo esto”, dijo Trejo, en declaraciones a LaLiga.

“Tengo un cariño especial a la gente del Rayo y la pasión con la que se vive el amor a un club. Es un honor poder jugar en Primera con este equipo. Sé que me ha tocado vivir retiros de compañeros y amigos pero ahora estamos disfrutando de esto y a la vez formándome. Ojalá que estemos en la misma línea que el club y pueda seguir dando mi granito de arena", confesó.

Cuando en un futuro se marche del Rayo, Trejo espera que se le recuerde como una persona "natural, transparente", que ha querido "dar lo mejor que ha podido".

"Es verdad que no siempre he podido dar el cien por cien pero siempre que me ha tocado transmitir estos colores y representar esta camiseta he tratado de hacerlo lo mejor posible", concluyó. EFE