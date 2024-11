Gerentes de HSBC están compitiendo por mantener sus puestos

(Bloomberg) -- HSBC Holdings Plc ha pedido a cientos de directivos que vuelvan a solicitar trabajo en la recién creada división de banca corporativa e institucional de la empresa. La orden forma parte de los planes del director ejecutivo Georges Elhedery para que el banco funcione de forma más eficiente.

Las entrevistas ya están en marcha, según personas familiarizadas con el asunto, y enfrentarán a los altos ejecutivos de la división de banca comercial con los de la unidad de banca global y mercados para competir por los puestos disponibles en la fusionada división CIB.

El proceso debiera resultar en el despido de varios cientos de altos ejecutivos en las próximas semanas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de deliberaciones privadas. Como parte de la reorganización, HSBC suprimirá gradualmente los títulos de general manager entre sus empleados más veteranos y, en su lugar, otorgará a esos empleados el título de managing director, un rango común en muchas de las principales empresas de servicios financieros, añadieron las personas.

No se han tomado decisiones definitivas y los planes podrían cambiar. Un representante del banco con sede en Londres, y que cuenta con unos 215.100 empleados en todo el mundo, declinó hacer comentarios.

Los recortes de plantilla forman parte de una profunda reestructuración anunciada por Elhedery el 22 de octubre. Los recortes de tasas de interés en el mundo han erosionado los márgenes del banco, con 159 años de historia. HSBC ha reducido su plantilla en más de 100.000 personas en los últimos 16 años como parte de esfuerzos para hacer más eficientes sus operaciones globales.

Las medidas de austeridad no han logrado contener los gastos operativos de HSBC, que aumentaron ligeramente hasta los US$8.100 millones el trimestre pasado. Sus acciones han registrado desempeños inferiores que sus homólogos, como Barclays Plc y Standard Chartered Plc, a pesar de anunciar recompras por aproximadamente US$35.000 millones en los últimos 18 meses.

