Fossati: "Hay menor margen de error", dijo sobre las opciones de Perú en la eliminatoria

Lima, 15 nov (EFE).- El seleccionador de Perú el uruguayo Jorge Fossati afirmó este viernes que "Hay menor margen de error", luego de empatar sin goles de local ante Chile, un resultado que los mantiene en el noveno lugar de las eliminatorias al Mundial 2026 con solo siete puntos.

"Este resultado que no nos quedamos satisfechos para nada. Queda la frustración de no haberle dado la alegría al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece", afirmó Fossati en conferencia de prensa.

El entrenador de la Bicolor puso pronto la mirada en el próximo duelo del martes, donde tendrán que visitar a Argentina en Buenos Aires y dijo que en cuanto al juego "la idea no va a cambiar, pero que la estrategia será diferente en algunos aspectos", "Ya lo dije, no confundan la idea con el sistema", remarcó y aseguró que el encuentro frente a la albiceleste lo vamos a planear desde hoy".

Cuestionado sobre el desempeño de la blanquirroja ante un Chile que tampoco pasa un buen momento y es última de la tabla respondió: "Si me equivoqué en el planteo ante Chile, seré el primer en reconocerlo. Seguramente cometo errores".

"Esperemos el partido con Argentina, pero por ahora creo que desde enero a acá yo he sentido que el equipo está cada vez más fuerte, que el equipo ha ido fortaleciéndose por lo menos con respecto a lo que yo pretendo", abonó como balance de su proceso al mando de Perú.

Sobre Chile como rival el entrenador uruguayo reconoció que "tuvieron el control de juego los primeros 20 o 25 minutos del partido, tuvieron un par de situaciones claras. Nosotros en el segundo tiempo tuvimos las nuestras y en el primero también".

Para Fossati "el segundo tiempo fue un partido que salimos a buscar los dos y nosotros tuvimos la mayor cantidad de remates que tuvimos en todo el año. Tuvimos situaciones bastante claras. Méritos hicimos los dos", ratificó.

En cuanto al desempeño del delantero del Cagliari italiano Gianluca Lapadula, que entró en el segundo tiempo, el seleccionador de Perú explicó que el jugador “en los últimos tiempos, después de la Copa América, ha jugado muy poquito. Tuvo pocas oportunidades en algún momento y problemas físicos que no le permitieron jugar”.

Pero corroboró que sigue “confiando en él” aunque no haya sido titular. “Pondré a quien está en mejor condición para arrancar. Entendemos que si no estuviera en las condiciones no hubiera jugado”, cerró. EFE