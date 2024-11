Laso: Debemos cambiar y mejorar

Vitoria, 14 nov (EFE).- El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, remarcó tras la derrota de su equipo que deben “cambiar y mejorar” y que el inicio de partido marcó el resto.

El vitoriano apuntó en una rueda de prensa a la que compareció una hora y veinte minutos después de la finalización del partido, que los jugadores del Mónaco sacaron “mucha diferencia” y que fueron “incapaces de igualarles”.

“La reacción en el tercer cuarto ha sido buena en la lectura de partido y en energía y nos hemos ido quedando sin gasolina”, añadió e incidió en que tienen que “pasar página rápidamente”.

“No me ha gustado el inicio de partido, debemos ser un equipo que debe mostrar desde el principio energía y dureza y no lo hemos mostrado. Debemos cambiar y mejorar”, apuntó.

“A veces se crece perdiendo, cuando ganas parece que va todo bien y esta semana me viene muy bien para ver lo que tengo”, expresó el entrenador, pero no dio detalles sobre lo que tiene en el equipo.

“Tengo que analizar con mis ayudantes qué es lo que tengo. No me guío por un partido, sino por el trabajo en el tiempo que vas detectando y vas viendo”, matizó.

Respecto al tiempo que ha tardado en ofrecer la rueda prensa tras encerrarse con su plantilla manifestó que no les dijo nada nuevo que no les haya dicho antes. “Es mejor seguir estudiando. He intentado trasladarles que es un equipo que debe competir”, agregó.

“Es verdad que me he alargado más de lo normal porque quería comentar varias cosas sobre la semana que llevamos”, confesó. EFE

jd/plv