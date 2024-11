Sánchez eleva ayudas por inundaciones tras protestas en Valencia

(Bloomberg) -- El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció un nuevo paquete de ayuda económica para las víctimas de las tormentas que causaron más de 220 muertos en Valencia, la peor catástrofe natural del país en más de seis décadas.

España destinará €3.800 millones (US$4.100 millones) en un nuevo paquete de ayuda a las víctimas de las inundaciones del 29 de octubre, dijo Sánchez en un discurso el lunes en Madrid. El paquete incluye 110 medidas diferentes y se suma a otro anunciado este mes que destinaba €10.600 millones, entre ayudas directas y garantías de préstamos.

El nuevo paquete incluye €500 millones para retirar miles de toneladas de lodo y escombros y reparar las alcantarillas, dijo Sánchez. El paquete también pretende ayudar a cientos de trabajadores a mantener sus ingresos y ofrece €200 millones en ayudas directas a los agricultores que hayan perdido al menos el 40% de su producción, entre otras cosas, dijo Sánchez.

Hasta ahora, unas 400 empresas han solicitado acogerse a programas de suspensión de empleo a causa de las inundaciones, lo que afecta a unos 9.000 trabajadores, dijo.

El anuncio ocurre en medio de una creciente frustración entre los residentes locales en Valencia, alimentada por la sensación de que tanto el gobierno regional como el central han hecho poco y reaccionaron tarde. Se calcula que más de 100.000 personas participaron el sábado en una marcha de protesta por la gestión de las inundaciones y sus consecuencias, dirigida en gran medida contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pero también contra Sánchez.

Sánchez había dicho el 5 de noviembre que España destinaría hasta €10.600 millones a su primer paquete de ayuda. En aquel momento, Sánchez dijo que ese paquete incluiría compensaciones directas a los residentes para cubrir las casas que quedaron destruidas, así como electrodomésticos y coches. La ayuda incluye la exención o el aplazamiento de determinados impuestos y gravámenes.

Miles de soldados, policías, bomberos y voluntarios siguen actuando en las zonas afectadas por las tormentas, que azotaron 75 localidades en Valencia y otras tres en otras dos regiones.

El gobierno central informó el 10 de noviembre de 222 muertes por las inundaciones, 214 de ellas sólo en la Comunidad Valenciana. Todavía se trabaja en la identificación de cadáveres y buscando a personas desaparecidas.

El enojo con Mazón se ha visto agravado por las recientes revelaciones de que el 29 de octubre estuvo almorzando durante más de tres horas con un periodista local, mientras el comité de emergencia de Valencia discutía qué hacer. El gobierno local envió una alerta después de las 8 de la tarde diciendo a la gente que buscara refugio, cuando las inundaciones ya habían comenzado y unas 13 horas después de que la agencia meteorológica nacional hubiera emitido una alerta roja.

Nota Original: Spain’s Sanchez Ramps Up Flood Aid After Valencia Protests (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.