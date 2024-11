Legisladores alemanes acuerdan celebrar elecciones anticipadas en febrero

(Bloomberg) -- Los socialdemócratas del canciller alemán Olaf Scholz y los legisladores de la oposición llegaron a un acuerdo para celebrar elecciones anticipadas en febrero, según funcionarios del gobierno familiarizados con las conversaciones.

Los comicios federales, que en un principio estaban previstos para el 28 de septiembre, se celebrarán ahora el 23 de febrero, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser identificados por tratarse de una planificación confidencial.

La mayor economía de Europa se sumió en la incertidumbre política la semana pasada después de que Scholz despidiera al ministro de Finanzas, Christian Lindner, del Partido Democrático Libre, rompiendo la coalición de gobierno en una disputa sobre el préstamo de dinero para impulsar el apoyo militar a Ucrania.

Aunque las encuestas sugieren que Friedrich Merz, líder de la alianza conservadora opositora CDU/CSU, es el favorito para las elecciones, Scholz expresó el domingo su confianza en que puede ganar, afirmando que ya desafió anteriormente los malos números de las encuestas antes de ganar la cancillería en 2021. También dijo que espera que su partido le respalde para presentarse a otro mandato.

Scholz tendrá que convocar la votación nacional sometiéndose primero a un voto de confianza en la Cámara Baja del parlamento. Esa votación se producirá probablemente en la primera quincena de diciembre y, una vez que el canciller la pierda, podrá pedir al presidente que disuelva el parlamento. Las elecciones tendrían entonces que celebrarse en un plazo de 60 días.

Las autoridades alemanas han advertido de que la celebración de elecciones con poca anticipación puede acarrear problemas logísticos y abrir la puerta a impugnaciones legales, lo que ha llevado al jefe de la asociación alemana de la industria papelera a asegurar a la nación que se dispondría de papeletas suficientes.

Nota Original: German Lawmakers Agree to Hold Early Election in February

