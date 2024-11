China planea reducir impuestos a compra de viviendas para estimular economía

(Bloomberg) -- China planea recortar los impuestos para la compra de viviendas a medida que el gobierno aumenta el apoyo fiscal para reactivar un mercado inmobiliario moribundo, según personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores están trabajando en una propuesta que permitiría a las megaciudades, incluidas Shanghái y Pekín, recortar el impuesto de escrituración para los compradores hasta un 1%, desde el nivel actual de hasta el 3%, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Los gobiernos municipales tienen margen de maniobra para modificar las normas, añadieron las personas.

El plan, insinuado el viernes por el ministro de Finanzas, Lan Fo’an, subraya la creciente voluntad de Pekín de utilizar herramientas fiscales para apuntalar la aletargada economía, junto con la relajación monetaria. Lan se comprometió a llevar a cabo políticas fiscales “más contundentes” el próximo año tras lanzar un canje de deuda de 10 billones de yuanes (US$1,4 billones) para los gobiernos locales, lo que indica que podrían llegar medidas más audaces tras la toma de posesión del presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Según la última propuesta, se espera que se permita a las mayores ciudades eliminar la distinción entre viviendas ordinarias y de lujo, lo que reduciría sustancialmente los costos de compra para las personas que deseen mejorar sus residencias, dijeron personas familiarizadas con el asunto. China señaló por primera vez su plan de eliminar tales distinciones tras el Tercer Pleno de julio.

En Shanghái, por ejemplo, los apartamentos de más de 144 metros cuadrados se consideran “no ordinarios”.

La medida, si se lleva a cabo, ayudará a reducir el costo de la compra de viviendas e impulsará la venta de propiedades, según Raymond Cheng, jefe de investigación inmobiliaria en China de CGS International Securities Hong Kong.

Un indicador de Bloomberg Intelligence de las acciones de los promotores inmobiliarios subió hasta un 0,3% tras la noticia, antes de reanudar las pérdidas.

Además del impuesto sobre las escrituras, los propietarios chinos también están sujetos a pronunciados impuestos sobre el valor agregado de alrededor del 5% si venden en un plazo de dos años.

El Ministerio de Finanzas, la Administración Estatal de Impuestos y el Ministerio de Vivienda no respondieron a las peticiones de comentarios.

Los economistas piden más apoyo fiscal para garantizar el cumplimiento del objetivo de crecimiento económico de China de aproximadamente el 5% este año. El mes pasado, el presidente Xi Jinping reiteró la necesidad de alcanzar ese objetivo. Un desplome inmobiliario de un año de duración ha acabado con miles de millones de dólares de la riqueza de los hogares, lo que se ha sumado a las presiones deflacionistas.

