Carmen Borrego y Alejandra Rubio, molestas, paran los pies a José María Almoguera

Cada vez más cómodo en su papel de personaje mediático, José María Almoguera revelaba este lunes ante las cámaras de Europa Press en el estreno de 'Gladiator II' que su relación con su madre está completamente estancada, y que no ha habido avances ni pasos al frente por parte de la tertuliana para tener un acercamiento. Rotundo, ha dejado claro que él ha sido el único que ha "cumplido con su palabra", permitiendo a Carmen Borrego que vea a su nieto Marc (1) y ejerza de abuela como le rogó públicamente en varias ocasiones en diferentes platós.

Unas declaraciones a las que la hija de María Teresa Campos ha respondido este martes en 'Vamos a ver': "Yo ya dije en su momento que por mi parte iba a parar este tema. Creo que es importante, por lo menos para mí, parar este tema" ha comenzado, insistiendo en que su hijo ha pedido "tiempo" y ella se lo ha dado. "Puedo decir poco más. Mi actitud con mi hijo siempre será conciliadora y llegará un punto en el que la cosa se arreglará, espero y deseo" ha añadido sin poder disimular su enfado.

Un momento en el que su sobrina Alejandra Rubio, también presente en el plató del programa de Mediaset, ha arremetido contra José María, acusándolo de "seguir alargando esto porque le compensa" para seguir teniendo repercusión mediática.

"Ya huele desde lejos. Me da rabia porque mi tía no se lo merece. Lo que le diría a mi primo es '¿qué ha pasado?' porque no ha pasado nada. Me parece que es aprovechar el momento. Si tiene proyectos nuevos y ha cambiado de profesión me parece fenomenal, pero que no haga estas cosas y no sea a costa de su madre. Que sea a costa de él, y no a costa de hacer esto que me parece vergonzoso" ha sentenciado.

"A mí también me preguntan y no entro al trapo. Si no entras al trapo, se acabó" ha respondido Carmen a sus compañeros cuando éstos le han dicho que lo único que hace José María es contestar a lo que le pregunta la prensa. "Yo respeto vuestra opinión pero no quiero que lo que decís me perjudique a mí porque parece que lo digo yo. Yo no hablo de este tema y le pido a él que no me haga responsable de lo que yo no digo porque lo paso mal" ha reconocido cabizbaja.

Alejandra ha ido un paso más allá y ha revelado que su primo "luego le echa la culpa" de lo que otros colaboradores dicen sobre él.

Y rotunda, Carmen ha defendido que nunca "jamás" ha "expuesto" a su hijo al hablar públicamente sobre su enfrentamiento, como creen algunos de sus compañeros de programa. "Él ha hecho una exclusiva porque le ha dado la gana. Yo no he expuesto a mis hijos, se ha expuesto mi hijo porque ha querido. Yo no he hablado, lo único que he hecho es defender a mi hijo en un plató. No le he expuesto, le he defendido que son cosas muy distintas. Y cuando él ha querido convertirse en personaje público lo que he hehcho es mandarle un mensaje de reconciliación y lo que siempre he hecho es defenderlo" ha insistido indignada.

"A él no le gustan muchas cosas de las que oye de las que yo no soy responsable, pero yo no puedo callar bocas por mucho que me haga daño. Yo nunca he dicho que mi hijo sea un mal hijo, o una mala persona y me mantengo" ha expresado dolida.

Por su parte, Alejandra ha sentenciado su relación con José María dejando claro que "yo tampoco tengo nada que recuperar". "Si él dice que teníamos una gran relación... Yo tengo relación con mi prima, con él teníamos una relación cordial de primos, y mi opinión se la he dado. Lo que no voy a hacer es venir aquí y no decir lo que pienso, porque Carmen tiene miedo porque al final él le echa las culpas de todo" ha asegurado.

Algo que su tía ha matizado, afirmando tajante que "no tengo ningún miedo". "No quiero más conflicto que es otra cosa, pero no tengo miedo" ha zanjado.