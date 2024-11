Previa del Baskonia - Anadolu Efes

El Baskonia recibe este martes al Anadolu Efes en el Buesa Arena (20.30) en la novena jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo en el que los baskonistas buscan salir del pozo y cortar con la racha de derrotas ante unos turcos que no han empezado del todo bien la competición y que tienen el mismo balance que los de Pablo Laso, así que este choque decantará la balanza hacia uno de los equipos.

La victoria en la Liga Endesa por 100-99 ante el recién ascendido Hiopos Lleida ayudó al equipo baskonista a olvidar, en parte, las derrotas contra Barça y Paris Basketball en la Euroliga, pero los de Laso todavía deben mejorar ciertos aspectos para dejar del todo atrás la mala racha. Y, por supuesto, la victoria ante Anadolu Efes sería la mejor forma de hacerlo.

Aún así, el técnico baskonista vio muchas de esas cosas a pulir en la ajusta victoria contra el Lleida. "Veo las cosas buenas, para empezar que ganamos, pero sigo viendo las mismas malas que vi ayer, las veo hoy, con lo cual no me cambia mucho de cómo me fui ayer a cómo he venido", reconoció Laso en la previa.

Enfrente tienen a un Efes al que califica de equipo "muy completo". "Tienen muy buena rotación. Al punto de que pueden jugar con tres grandes y pueden jugar con tres manejadores", comentó un Laso que se verá las caras de nuevo, ahora en bandos rivales, con el pívot francés Vincent Poirier, con el que coincidió en el Real Madrid.

Y pese a que Shane Larkin no regresará, lesionado, al Buesa Arena no hacen falta esos alicientes para esperar ver un gran partido entre dos equipos necesitados, igualados en la clasificación con un balance de 4-4 y que tienen mucha calidad y muchos puntos en las manos de sus mejores jugadores.

En el Baskonia está despuntando en este arranque de Euroliga el interior Chima Moneke, con 13,5 puntos de media, además de un Markus Howard que es uno de los máximos anotadores del equipo. No obstante, en el descalabro del Palau Blaugrana en la anterior jornada (91-68), el mejor fue un Trent Forrest que intentará seguir con la muñeca caliente ante el Anadolu Efes.

Los turcos, por su parte, vienen de perder en casa contra el AS Mónaco por 69-81 y de no poder encadenar dos victorias seguidas. Sin Larkin, todavía lesionado, Elijah Bryant está siendo una de las sorpresas de este nuevo Anadolu, más coral y en el que Jordan Nwora, Darius Thompson o Dan Oturu también tienen mucho peso en el equipo de Tomislav Mijatovic.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Howard, Forrest, Luwawu-Cabarrot, Moneke y Hall --posible quinteto inicial--; Raieste, Sedekerskis, Jaramaz, Rogkavopoulos, Diop, Baldwin y Ndiaye.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Thompson, Bryant, Nwora, Osmani y Poirier --posible quinteto inicial--; Beaubois, Smits, Johnson, Ozdemiroglu, Hollatz, Oturu y Willis.

--ÁRBITROS: Radovic, Foufis y Laurinavicius.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.