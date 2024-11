Presidente argelino exige intensificar la presión sobre Israel mediante las sanciones

Argel, 11 nov (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, exigió este lunes intensificar la presión diplomática, política y económica sobre Israel, mediante la aplicación de sanciones como "único medio" capaz de disuadirle y detener la guerra en Gaza y el Líbano.

En un mensaje leído en su nombre por el ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, durante la Cumbre Árabe-Islámica de Riad, el presidente argelino citó sanciones como la congelación de la membresía de Israel en las Naciones Unidas y la prohibición del suministro de armas.

"Las sanciones siguen siendo el único medio capaz de disuadir a este último y obligarlo a detener su guerra contra Gaza y el Líbano, así como su escalada en la región", señaló el jefe del Estado argelino.

Tebboune que volvió a plantear la cuestión de la membresía plena del Estado de Palestina en la ONU advirtió de amenazas y del peligro de liquidar la causa palestina "vaciando el proyecto nacional palestino de su contenido de manera reflexiva, sistemática y bien concebida e implementada" negando la idea de un Estado palestino y excluyendo su establecimiento como condición fundamental para una solución justa, duradera y definitiva al conflicto árabe-israelí.

"Un año después de su primera edición, la segunda Cumbre Árabe-Islámica fue convocada para dejar constancia de que la amenaza existencial que amenaza nuestra causa central se está confirmando y creciendo ante nuestros ojos y ante los ojos de la comunidad internacional", señaló Tebboune.

"No hay horizonte para poner fin a la actual guerra genocida que se libra en Gaza, y no hay horizonte para proteger al Líbano de su expansión, y no hay horizonte para detener la escalada de violencia de la ocupación de los asentamientos israelíes y frenar su impulso de iniciar una guerra regional total", advirtió.

Para Tebboune el futuro de Gaza después de la guerra debe ser determinado por los palestinos en primer y último lugar, y lo mismo se aplica al futuro del Líbano.

En la cumbre de Riad de un día participan jefes de Estado y de Gobierno de los 57 países miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), incluidos los 22 de la Liga Árabe.

La participación de Argelia en esta cumbre "se inscribe en su compromiso constante de apoyo a la causa palestina y su solidaridad absoluta con el pueblo libanés en su lucha contra la bárbara agresión sionista". EFE