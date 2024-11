MARCA premia a los mejores deportistas de la pasada temporada

El diario deportivo MARCA ha entregado este lunes en el auditorio Luis Aragonés de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) los Premios de Fútbol a los mejores jugadores de LaLiga en la temporada 2023-2024, una gala marcada por el recuerdo a las víctimas de la DANA que asoló a finales de octubre la Comunitat Valenciana y otras partes de España.

En el acto, patrocinado por Hyundai y Moeve, conducido por los periodistas Almudena Rivera y José Luis Allegue y que contó con la actuación de Laura García-Marín, se reconoció al delantero ucraniano, Artem Dovbyk, galardonado con el Premio Pichichi como máximo goleador de la pasada temporada con el Girona FC, con 24 tantos. "No es mi trofeo, es nuestro, de todos mis excompañeros, nos lo merecimos", indicó el jugador en un vídeo.

El danés Martin Braithwaite, por su parte, fue premiado como máximo artillero de Segunda por sus 22 dianas con el RCD Espanyol. "Desde pequeño tenía el sueño de jugar en España, para mí era la liga más importante del mundo y el mejor lugar para vivir, lo echo de menos pero era el momento de cambiar de aires y vivir algo diferente", señaló.

También recibió su premio, en este caso el Trofeo Zamora como portero menos goleado, el futbolista del Athletic Club Unai Simón, que recibió el trofeo de manos de José Ángel Iribar. "El fútbol evoluciona, pero al final lo que importa es la huella que se deja. Ángel, en ese sentido, es inalcanzable. Yo siempre diré que no me puedo igualar a él por ello", apuntó sobre el 'Txopo'. En LaLiga Hypermotion, fue reconocido Diego Conde.

Por su parte, el Trofeo Alfredo Di Stéfano fue para el madridista Jude Bellingham, y el que reconoce al Favorito de la Afición, para el jugador del Real Betis Balompié Isco Alarcón. "Estoy mejor, en la recta final de una lesión que en principio iba a durar dos o tres meses, lo que acabó convirtiéndose en seis, pero tengo ganas de disfrutar y poder ayudar a mis compañeros", dijo el malagueño.

Asimismo, Borja Mayoral y Álvaro Morata, ambos con 15 dianas, destacaron con el Premio Zarra de Primera. "Es muy especial para mí este trofeo. Nunca se sabe, pero creo que habría disputado el Pichichi si no me hubiera lesionado. Es un premio también para todos mis compañeros, que me ayudaron", explicó el del Getafe. En Segunda, el trofeo reconoció a Gerard Fernández, 'Peque'.

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, recibió su segundo Trofeo Miguel Muñoz. "La clave es tener buenos jugadores. Los entrenadores formamos parte de este mundo, pero lo importante son ellos. Tenemos que acompañarlos y expresar todo su talento en el campo", afirmó el preparador vallecano, que entregó el premio al ganador de LaLiga Fantasy MARCA 2023-2024, Manuel Hidalgo. Por su parte, Borja Jiménez fue reconocido con el Miguel Muñoz de Segunda.

Además, el castellano-manchego Javier Alberola Rojas se adjudicó el Trofeo Guruceta como mejor árbitro de la pasada campaña, igual que su paisano Dámaso Arcediano Monescillo en Segunda. Por su parte, con el Premio Jarque-Puerta, el diario reconoció a la RFEF, por su labor en la inclusión social, un trofeo que recibieron Bryan Jesús, Álex González y Sergio Quirce.

Durante el evento, Luis de la Fuente recogió el galardón para la selección española por su victoria en la Eurocopa, y Santi Denia, la distinción especial otorgada al equipo olímpico, oro en París. "Es un orgullo recibir este premio en nuestra casa. Esto es un premio de equipo, de los grandes jugadores que hay en España. Un trabajo excelente de un grupo de casi un centenar de personas. Esto sólo se consigue con muy buenos futbolistas, trabajo y un comportamiento ejemplar de todos y cada uno de ellos", subrayó De la Fuente.

El director de MARCA, Juan Ignacio Gallardo, junto a Gema Monjas, directora de Negocio del diario, recibieron a los invitados al evento, entre ellos Carlos del Campo, director adjunto a la presidencia de LaLiga; Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF; y los presidentes del Sevilla FC, José María del Nido, y del CD Leganés, Jeff Luhnow.

"Hay algo que me encanta de los premiados de esta edición: el carácter sencillo, afable, humilde y respetuoso de todos. No sólo sois ganadores, también sois depositarios de los valores de este deporte, cuyo recipiente es un sencillo balón. Y con vuestra forma sobresaliente de entender el fútbol, ese balón se engrandece y adquiere un brillo fascinante", indicó Gallardo.

Gallardo también se refirió al vídeo viral en el que, tras el paso devastador de la DANA, unos niños de Aldaia jugaban al fútbol "en medio del barro y del caos". "Ese balón embarrado se convertía en una sencilla pero poderosa herramienta de alegría y luminosidad, de felicidad y esperanza. La tragedia y el daño siguen ahí, muy presentes, pero, por unos segundos, me di cuenta del descomunal valor emocional que tiene una pelota: el mejor invento de la historia", destacó.

Los seis niños valencianos -Álvaro, Alejandro, Roberto, Iker, Alexis y Valentina- estuvieron presentes en el acto y recibieron, de manos de los seleccionadores Luis de la Fuente y Santi Denia, unas camisetas de 'La Roja' personalizadas con sus nombres.