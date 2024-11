El Thyssen expone la pintura expresionista de Gabriele Münter, una de las fundadoras de El Jinete Azul

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza expone, a partir de este martes 12 de noviembre, la obra pictórica expresionista de Gabriele Münter (1877-1962) fue una de las fundadoras de El Jinete Azul, el grupo de artistas expresionistas con sede en Munich surgido a finales de 1911, al que también pertenecieron Wassily Kandinsky o Franz Marc, entre otros.

La muestra, que se puede visitar hasta el 2 de febrero, la componen 164 piezas -- 86 pinturas, 21 obras sobre papel y 38 fotografías--, para descubrir tanto su trabajo como "la riqueza" de su obra. Así, en un comunicado, la pinacoteca describe a Münter como una artista que se rebeló contra "las limitaciones" que se cernían sobre las mujeres de su época y que consiguió convertirse en "una de las figuras sobresalientes" del expresionismo alemán a comienzos del siglo XX.

Precisamente, en sus pinturas, de líneas precisas y colores intensos, la artista sumerge al espectador en su mundo privado y, con su aguda mirada, presenta a amigos, amantes, objetos cotidianos, paisajes, o a ella misma, reducidos a su esencia.

Si bien fue conocida en Alemania, Münter ha empezado a tener mayor relevancia en el resto de Europa en los últimos años, y precisamente, el Thyssen tiene cuatro de sus pinturas en sus colecciones. Esta es su primera retrospectiva en España.

La exposición, que es fruto de un proyecto de colaboración del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con The Gabriele Münter and Johannes Eichner Foundation y la Städtische Galerie am Lenbachhaus und Kunstbau de Múnich, se presentará en el Musée d'Art Moderne de París tras su paso por Madrid.

El recorrido por las salas comienza con una sección en la que la propia artista se presenta al público a través de una serie de autorretratos y fotografías, y continúa con un recorrido cronológico-temático que abarca toda su larga artística.

En primer lugar se dedica un extenso capítulo a sus inicios como fotógrafa aficionada, donde se analiza cómo su relación con este medio de expresión moderno, menos codificado que las tradicionales bellas artes, fue fundamental para su desarrollo posterior.

A continuación, se muestra su creación pictórica en un paseo que arranca con las obras realizadas durante sus viajes por Europa y el Norte de África junto a su pareja, Wassily Kandinsky, y prosigue con un amplio espacio dedicado a sus obras maestras del periodo de El Jinete Azul.

Para finalizar, la muestra se centra en su exilio en Escandinavia durante la Primera Guerra Mundial y los distintos caminos de expresión que encontró tras su regreso a Alemania a partir de la década de 1920.