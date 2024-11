El Banco de España avisa del peligro para la estabilidad financiera de una caída bursátil de las tecnológicas

El Banco de España ha avisado del peligro para la estabilidad financiera que entrañaría una corrección bursátil del precio de las acciones de las grandes tecnológicas, debido a su elevado tamaño y peso en los índices bursátiles, sobre todo en Estados Unidos.

El aviso de Banco de España se recoge en la edición de otoño de su Informe de Estabilidad Financiera.

"El peso de los líderes tecnológicos en términos de capitalización en los índices bursátiles generales de Estados Unidos es muy elevado, lo que incrementa la probabilidad de que los riesgos idiosincrásicos de empresas individuales tengan un impacto sistémico", ha señalado Banco de España en su informe.

En concreto, el supervisor ha detallado que esta corrección podría pasar si se materializan eventos macroeconómicos adversos o si se produce una revisión significativa a la baja de las previsiones de beneficios de algunas empresas tecnológicas.

Además, esta situación se podría agravar debido a que algunos intermediarios financieros, como fondos de inversión internacionales, podrían verse obligados a llevar a cabo ventas aceleradas en momentos de tensiones de liquidez "al mantener posiciones poco líquidas o con un elevado apalancamiento.

En este sentido, el organismo recoge en su informe que la ratio de precios sobre ganancias (PER, por sus siglas en inglés) se encuentra por encima de su media histórica tanto en el caso del S&P 500 como en el del Nasdaq 100.

"Esta situación de las empresas tecnológicas guarda algunas similitudes con el episodio global registrado a principio de los 2000, conocido como "burbuja de las puntocom". En dicho periodo se produjo también un fuerte avance de las cotizaciones bursátiles de las empresas tecnológicas, significativamente superior al del resto de sectores económicos", desglosa el informe de BdE.

No obstante, el organismo argumenta que también hay "diferencias relevantes", como que el PER no es tan elevado en esta ocasión y que las compañías tecnológicas hoy en día están "consolidadas".

Como ejemplo de la sensibilidad a los 'shocks' de los mercados financieros, Banco de España ha recordado el episodio transitorio de tensión de principios de agosto. "Las correcciones iniciales en el precio de lo activos se vieron amplificadas por factores técnicos, como el cierre de operaciones 'carry-trade' en yenes", ha detallado.

CIBERINCIDENTES.

Respecto a los riesgos para entidades de crédito, el informe del supervisor recoge la creciente preocupación de los bancos por los ciberriesgos. Esta preocupación se enmarca en una creciente penetración de tecnología digital en el sector y por el impacto potencial de los incidentes de carácter grave.

En este sentido, el organismo ha recordado la interrupción de los servicios tecnológicos que sucedió en todo el mundo por la actualización defectuosa de un componente de seguridad de CrowdStrike. Esto "ha supuesto una llamada de atención sobre los riesgos de la propagación de incidentes en entornos de servicios digitales altamente interconectados", ha enfatizado Banco de España.

Asimismo, Banco de España también ha recordado el acceso malicioso a una base de datos de Banco Santander, pese a que la información sustraída no tenía datos transacciones, lo que limitó el impacto del incidente.