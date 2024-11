Sega retirará de las tiendas digitales Mega Drive Classics, Dreamcast y otros 50 videojuegos el 6 de diciembre

Sega ha anunciado que retirará de las tiendas digitales el paquete de videojuegos Sega Mega Drive Classics el próximo 6 de diciembre, fecha a partir de la cual también dejarán de poder comprarse títulos como Dreamcast Collection Bundle, Golden Axe, Crazy Taxi o Jet Set Radio, entre otros.

Estos se eliminarán de las plataformas de venta de videojuegos 'online' a partir de las 14.59 horas (España peninsular), tal y como ha avanzado en su web de Soporte, donde ha especificado cuáles son los títulos afectados por esta medida.

Estos videojuegos dejarán de venderse en las tiendas de juegos digitales, pero permanecerán en las bibliotecas de juegos de los usuarios y se podrán seguir jugando siempre que se hayan adquirido antes de la comentada fecha.

Asimismo, la desarrolladora japonesa ha indicado que algunos títulos clásicos individuales seguirán estando disponibles para aquellos usuarios que dispongan de una suscripción al servicio Nintendo Switch Online.

Así, dejará de ofrecer Sega Mega Drive Classic -que incluye distintos títulos de Sega en la consola de 16 bits- para Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Otros de los videojuegos que dejára de comercializar para esta última son Altered Beast, Monster World, Shinobi, Streets of Rage, Virtua Fighter 2, Crazy Taxi, NiGHTS into Dreams, SEGA Bass Fishing y SVC: ToeJam & Earl.

Estos tampoco estarán a la venta a partir de dicha fecha en Steam, además de Alex Kidd in the Enchanted Castle, Golden Axe, Alien Soldier, Alien Storm, Beyond Oasis, Bio-Hazard Battle, Comix Zone, Flicky, Jet Set Radio, Gain Ground y Phantasy (II, III: Generations of Doom y IV: The End of the Millennium), entre otros.