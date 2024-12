Powell dice que la victoria de Trump no tendrá efectos inmediatos en decisiones de la Fed

Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó este jueves que las elecciones estadounidenses que ha ganado el republicano Donald Trump no tendrán efecto a corto plazo en las decisiones sobre tipos de interés que tomará el regulador.

"A corto plazo, las elecciones no tendrán ningún efecto sobre nuestras decisiones políticas", apuntó el presidente unos minutos después de que la Fed anunciara una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos de un cuarto de punto.

En cuanto al largo plazo, añadió, puesto que es "bastante difícil pronosticar la economía" más allá del corto plazo, no se puede saber "cuáles serán los efectos en la economía" de las políticas de una nueva administración, afirmó sin mencionar en ningún momento el nombre de Trump.

"Específicamente, no se sabe en qué medida esas políticas serán importantes para el logro de nuestro objetivo del máximo empleo y la estabilidad de precios", agregó.

"No hacemos conjeturas, no especulamos y no asumimos", sentenció el presidente, que fue nombrado por el propio Trump en el año 2018 pero luego duramente criticado por subir tanto los tipos de interés ante la elevada inflación.

En principio, "es posible que las políticas de cualquier administración o las políticas implementadas por el Congreso puedan tener efectos económicos que, con el tiempo, sean importantes para nuestra búsqueda de nuestros objetivos", siguió explicando Powell.

La Fed tiene independencia de la Casa Blanca para tomar decisiones sobre tipos de interés. Aunque Trump ha dicho que no despediría a Powell durante una segunda presidencia, podría reemplazarlo tras el fin de su mandato, que acaba en mayo de 2026.

La Fed anunció este jueves una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos de un cuarto de punto, la segunda caída consecutiva desde septiembre, y la tasa se sitúa así en un rango del 4,5 % al 4,75 %.

Ni el comunicado de la Fed ni Powell ofrecieron pistas sobre futuras bajadas. El presidente del regulador se mantuvo fiel a la visión de que se tomarán decisiones reunión tras reunión, en función de los datos económicos. EFE