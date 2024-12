Hiba Abouk reacciona al nuevo romance de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

La revista Lecturas ha formado un gran revuelo mediático al publicar este miércoles unas fotografías de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas disfrutando juntos de la tarde del pasado 31 de octubre y mostrando una actitud cariñosa entre ambos por las calles de Madrid.

Atrás quedaron los días en los que se hablaba del presunto romance que el jinete tuvo con Hiba Abouk... parece que ahora ha pasado página y sigue disfrutando de su soltería con total libertad.

Aunque ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto todavía, sí que hemos tenido las primeras reacciones ante este nuevo romance. Esta tarde, Hiba ha sido preguntada por ello y ha hablado con total naturalidad.

"Me parecería estupendo", explicaba la actriz al comentarle la nueva relación que tendría el jinete, asegurando que "no hay ningún problema" y que "no me sorprende nada en este mundo con la que está cayendo".

Además, ha dejado claro que "me alegro un montón porque es un tío al que quiero un montón y Sheila es divina". Además, ha confesado que la actriz le parece "muy mona y él es encantador", deseándoles que "ojalá les vaya bien".

Por último, Hiba ha zanjado la 'polémica' con Escassi, comentando que su relación con él sigue "muy bien" porque "siempre lo ha estado".