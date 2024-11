Primeros resultados electorales revitalizan el “Trump Trade”

(Bloomberg) -- Las acciones amplían sus ganancias, los bonos del Tesoro caen y el dólar subió frente al peso mexicano y el yen japonés ya que los primeros resultados electorales en EE.UU. refuerzan las operaciones conocidas como Trump Trade.

Con las urnas cerradas en casi la mitad de los estados de EE.UU., los futuros sobre el S&P 500 subieron casi medio punto porcentual, las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años saltaron siete puntos básicos hasta el 4,34% y el Bitcoin repuntó un 2,3%. Si bien muchas urnas siguen abiertas en estados clave, las probabilidades de elección del ex presidente suben en los mercados de apuestas. El peso mexicano y el yen japonés cayeron alrededor de un 1%.

“Aún es muy pronto y espero que podamos ver grandes oscilaciones en ambas direcciones”, dijo Keith Lerner de Truist. “Dicho esto, a corto plazo, varios de los sitios de apuestas muestran un fuerte repunte de las probabilidades de victoria del ex presidente Trump. Por eso vemos que algunas de las apuestas vistas como pro-Trump, como las acciones de pequeña capitalización, las criptodivisas, las tasas de interés e incluso Trump Media, suben en estos momentos. Aún así, nos queda una larga noche por delante”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,6% a las 10:18 hora de TokioLos futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 0,9%El Topix japonés subió un 1%.El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,8%

Divisas

El yen japonés cayó un 0,8% hasta 152,76 por dólarEl yuan extraterritorial cayó un 0,4% a 7,1323 por dólar

Criptodivisas

El bitcoin subió un 2,3% a US$70.763,66 El éter subió un 2,7% a US$2.479,45

Bonos

La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó siete puntos básicos al 4,34%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,4% a US$71,67 el barrilEl oro al contado cayó un 0,2% hasta los US$2.739,84 la onza

Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: Stocks, Dollar and Yields Rise on Election Night: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.