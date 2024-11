Guardiola: "Quiero seguir aquí, luchar y no rendirme"

Londres, 5 nov (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, reafirmó su compromiso con el equipo y dijo que quiere "seguir, luchar" y no rendirse.

El City encajó tres derrotas consecutivas por primera vez desde 2016 al caer goleado este martes contra el Sporting de Portugal por 4-1 en un encuentro que llegaron a ir ganando al descanso.

"No se puede decir mucho cuando pierdes 4-1. Enhorabuena al Sporting por el partido. Hicimos una fantástica primera parte, pero ahora nos cuesta marcar. Creamos mucho y concedemos sin que los rivales hagan mucho. Emocionalmente no hemos sido estable y en esta competición tienes que serlo. La primera parte fue suficiente para sentenciar el partido, pero no lo hicimos", dijo el técnico español en TNT Sport.

Guardiola afirmó que cuando se juegan tantos partidos no se puede alinear siempre a la misma defensa y que han tenido ese problema desde el primer día.

"Ahora es un momento difícil en cuanto a resultados, pero quiero seguir aquí. Quiero luchar y no rendirme. Me gusta este reto como entrenador". EFE