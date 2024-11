Compañía y empatía: claves en el tratamiento de cáncer de mama, aseguran diagnosticadas

Ciudad de México, 5 nov (EFE).- El acompañamiento y empatía durante el proceso del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama es crucial para pacientes que viven con esta enfermedad, que en México, tan solo en 2022, registró más de 31.000 casos y casi 8.200 decesos.

Mujeres como Mayra Gómez o Yareli Pérez, que fueron diagnosticadas con esta neoplasia, aseguran a EFE que esta enfermedad conlleva no sólo retos económicos, sino también emocionales que hacen indispensable un acompañamiento desde la empatía y no de la victimización.

“(El diagnóstico) es algo que no puedes llevar solito o solita, o sea, ni tú ni tu familia (...) sí, fue muy complicado, he tomado varias terapias, esa es otra cosa a tomar en cuenta, porque necesitas sacar todo este sentimiento y esta emoción, es otro tema que tiene el cáncer, que depende mucho de tus emociones”, señala Gómez a EFE.

Mayra señala que una de las claves para iniciar el tratamiento ha sido “fortalecer" su cuerpo.

“He estado con mucha buena intención, con buena vibra, pero la verdad es que es bien desgastante todos los días, es algo que, si te dejas vencer, te truena (derrumba) rapidísimo”, reconoce.

Diagnosticada a los 42 años, Mayra reconoce que, tras el diagnóstico, ha recorrido el camino del tratamiento con entereza y se ha comprometido a seguir adelante aunque a veces familiares y amigos no tienen certeza de cómo pueden acompañar.

“Todo se complica, o sea, se vuelve así súper grande, ves a la familia estresada, ves a la familia conmovida, a veces a los amigos que no saben cómo acercarse a ti. Y obviamente el apoyo que tú requieres es quizá no que te apapachen (abracen), pero sí que te digan: 'vamos juntos' y ya”, asegura.

En ese sentido, Yareli Pérez, una bailarina mexicana que fue diagnosticada con cáncer de mama cuando tenía apenas 30 años, señala que, si bien recibir el diagnóstico fue complicado, acercarse a sus seres queridos y a personas que tenían su misma enfermedad y atravesaban por el tratamiento fue importante para afrontar las terapias.

“Terminas aprendiendo muchísimo de personas que están pasando por lo mismo que tú y que saben lo que es y que les duele como a ti y aprendes muchísimo y a veces es como hasta una ‘apapacho’ para el corazón platicar con esas personas”, señala.

Relata que una manera de encontrar consuelo a su ansiedad fue enfocarse en el baile, pues eso le ayudó a canalizar el miedo en medio de las quimioterapias.

“En ocasiones grababa y lo compartía en redes para las personas que me apoyaban, me ayudó mucho compartirlo en redes, fue un apoyo emocional también muy importante”, detalla.

Ambas mujeres señalan la importancia de que las mujeres se revisen continuamente, pues el cáncer de mama es hoy una enfermedad que no respeta edades ni género.

“Yo les diría que se revisen, no está de más. Yo no quise perder un día, no quise perder determinada cantidad (en estudios). Hoy he gastado mucho más, tengo muchos más días en un instituto y en otro y no se compara que si hace unos meses lo hubiera hecho (revisarme), seguramente mi historia hubiera sido otra”, señala Gómez.

Por su parte, Pérez recomienda hacer caso a las propias emociones, tanto las positivas como las negativas.

“El consejo es permitirse sentir y apapacharte (consentirse) y si ese apapacho significa entrar en ese pozo profundo y llorar y defraudarte está bien. Lo importante es cómo volver a salir de ahí y saber que esto es pasajero que no va a ser por siempre”, concluye.

Actualmente, las dos buscan ayuda a través de la plataforma GoFundMe para conseguir recursos y costear sus tratamientos. EFE