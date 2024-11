Alaska da la última hora sobre la mejoría de Mario Vaquerizo y desvela cuándo le darán el alta

Mario Vaquerizo continúa ingresado en un hospital de Madrid tras el aparatoso accidente que sufrió el pasado 19 de octubre en Cáceres al precipitarse del escenario en el que estaba actuando con 'Las Nancys Rubias' desde varios metros de altura.

A pesar de que en un principio las noticias eran positivas al haberse roto solo dos vértebras cuando la caída podría haber sido "mortal" -como el propio cantante reconoció al recibir el alta en la ciudad extremeña- sus fuertes dolores y sus problemas de visión provocaban que a los dos días de regresar a casa fuese hospitalizado en un centro médico cercano a su domicilio en el que continúa 10 días después.

Siempre a su lado, Alaska, que este lunes ha dado la última hora sobre el estado de Mario ante las cámaras de Europa Press y ha revelado, con una sonrisa, que podremos verle muy pronto porque se encuentra "mucho mejor": "Está muy bien, está fenomenal, ha evolucionado bien de las cervicales, que será para dos o tres meses el collarín, pero está de ánimo mucho mejor" ha explicado muy positiva.

Respecto a sus problemas de visión tras la caída, la cantante de 'Fangoria' nos ha contado que "de la vista no mejora mucho, pero sabemos que es una cosita a largo plazo. Nada, el día que le veáis te dirá, 'a ver, te veo un ojito, te veo borrosa', esas cosas". "Es una cosa complicadísima, que se llama retinopatía de púster, que es una cosa que ocurre cuando te das un golpazo, por ejemplo, y queda un poco dañada toda la zona" nos ha explicado, reconociendo que "lo que falta por saber es si esos daños, cuánto es 100% recuperable y cuánto igual le queda ahí una cosita". "Poco a poco" añade resignada.

Sin embargo, y aunque todavía queda un largo camino para volver a ser el de siempre, Alaska cree que podremos ver a Mario muy pronto: "A ver, yo no soy médico, pero me imagino que esta semana yo no creo que siga allí, a no ser que le tengan que hacer alguna prueba más, que no lo sé. Pero yo quiero creer que esta semana va a tener el alta porque ya la evolución que queda no es ni de estar en el hospital, ni de control por parte de ellos, sino que tenga paciencia y poco a poco vaya viendo y yendo a las pruebas que le vayan marcando" desvela. "Yo confío en que esta semana le tenemos por aquí dando guerra" ha concluido positiva.