Simeone: "Giuliano es uno más, un futbolista más"

Madrid, 3 nov (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó sobre su hijo Giuliano, autor del primer tanto del triunfo ante Las Palmas (2-0), que "es uno más, un futbolista más", que está en el Atlético porque su entrenador así lo ha decidido.

"A Giuliano lo veo como todo el tiempo como un jugador de fútbol. Cunado decidí que se quede con nosotros fue la misma decisión que con otros futbolistas. Nos puede ayudar. Sólo pienso en el equipo. No pienso en nada ni en nadie, aunque sea mi hijo, sólo en el equipo", explicó el técnico.

"Hoy hizo lo que tiene que hacer. Como jugador del Atlético tiene una exigencia y una responsabilidad. No tiene nombre. Es un futbolista más. No quiero ni veo películas en ese sentido. En el Atlético los que corren juegan y los que no corren juegan menos. Nosotros no fuimos a buscar a Giuliano. Es un jugador del Atlético de Madrid. Estaba dentro de la Academia. El club no hizo una compra para traerlo. Estaba en la cantera y el entrenador le ve con posibilidades. El entrenador lo sube al primer equipo. Hará partidos malos y buenos", manifestó.

Simeone señaló, sobre el partido, que "habla bien del equipo". "Era importante salir del mal partido que hicimos ante el Betis. Hoy ha sido un partido muy bueno con grandes respuestas de Giuliano o de Molina, que hizo un partido espectacular y ha sido muy criticado. También de Javi Galán, o el rato de Barrios porque nos dio energía y vitalidad", señaló.

Simeone también se refirió a la tragedia de Valencia y al recuerdo que tuvo este domingo el Metropolitano: "No tengo ninguna duda de que el pueblo español ha respondido a una situación triste que costará resolverla. Me imagino el apoyo de la gente hoy fuera del estadio con la recogida de alimentos. Ha sido muy emocionante el minuto de silencio, el aplauso de toda la gente desde el corazón. Ha sido muy emocionante todo lo que ha sucedido".

En cuanto a Griezmann, reconoció que no hizo "su mejor partido". "Creo que ha jugado más de 400 partidos con el Atlético. No siempre va a jugar bien. Pasará a la historia del Atlético como una gran leyenda", declaró, a la vez que alabó a Barrios. "Le falta encontrar el gol. Cuando lo haga, estará en breve en la selección". También elogió a Lenglet. "Tiene un grandísimo entusiasmo. Cuando no jugaba demostraba ilusión y aptitud".

"Hemos borrado el mal partido ante el Betis. Esperemos que no lo volvamos a repetir. Ante la Real Sociedad el equipo fue muy criticado pero jugó a algo. Jugó a defender, pero jugó bien a ratos. Ante el Betis no jugó a nada. no se debe repetir", concluyó. EFE