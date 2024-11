Viernes, 1 de noviembre de 2024 (02:00 GMT)

ORIENTE MEDIO

Beirut - Tras un mes de invasión, las tropas israelíes han progresado de forma limitada y se han adentrado un máximo de 7 kilómetros en el sur del Líbano, donde el grupo chií libanés Hizbulá está intentando contener una operación terrestre sin un objetivo declarado y que cuenta con una potente cobertura aérea. (ANÁLISIS)

También se mandará una crónica sobre el sector hotelero libanés, que pasa por su peor momento con la desaparición del turismo y la caída de cerca del 70 % de los ingresos desde el estallido del conflicto con Israel hace un año.

EE.UU ELECCIONES

Washington - La batalla por las presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre vuelve a hacer coincidir a los dos candidatos en el mismo estado, esta vez Wisconsin. El expresidente y aspirante republicano, Donald Trump, hará campaña además en otro estado clave, Pensilvania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Houston (Texas) (Crónica) - Los republicanos han ganado terreno entre los latinos en la última década en EE.UU., tanto así que la candidatura de Kamala Harris es la apuesta demócrata a la presidencia que menos apoyo ha tenido entre esta población desde 2004. La religión es un factor importante a la hora de entender este fenómeno. Por Alejandra Arredondo

(Texto) (Foto)

Nueva York (Serie previa) - Los dos candidatos a las presidenciales de Estados Unidos traen agendas económicas muy diferenciadas en sus propuestas sobre fiscalidad y aranceles, mientras que coinciden en su interés por reducir la inflación. Además, ninguno de los dos parece tener entre sus objetivos la rebaja de la abultada deuda nacional.

(Texto) (Foto)

Washington (Serie previa) - Las elecciones presidenciales estadounidenses no se deciden por el voto popular, sino por la asignación de delegados del Colegio Electoral en cada estado. Este año sólo siete estados "pendulares", con márgenes de victoria muy estrechos, monopolizan la atención de las campañas: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana - Los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos se sentirán también en Cuba, donde se seguirá con atención lo que pase en las urnas del país vecino y las eventuales repercusiones en las sanciones ordenadas por Washington contra la isla, aseguran expertos consultados por EFE.

(Texto) (Foto)

- También una panorámica sobre el impacto de las elecciones de EE.UU. en Europa.

EEUU DESEMPLEO

Washington - La Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos publica los datos de desempleo del mes de octubre, los últimos que se publican antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

(Texto)

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas.- Los 26 candidatos a comisarios en el nuevo Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen afrontan del 4 al 12 de noviembre el reto de convencer al Parlamento Europeo de su idoneidad para el cargo, en audiencias en las que necesitarán ganarse el favor de aliados poco habituales e incluso rivales políticos.

(Texto)

VENEZUELA COLOMBIA

Caracas - Se cumplen dos años del primer encuentro oficial entre los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, respectivamente, marcados por la amistad, la moderación y las críticas, especialmente, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en los que el mandatario colombiano ha insistido en la publicación de las actas de votación que confirmen la victoria de su homólogo.

(Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a su primer mes en el poder que ha estado marcado por la polémica de la reforma judicial y la crisis de violencia en varios estados del país.

(Texto) (Foto)

DÍA DE MUERTOS

Puerto Príncipe (Crónica) - Haití vive un año más, bajo la violencia, su tradicional fiesta vudú del Día de los Muertos, pero en esta ocasión uno de sus principales escenarios, el cementerio de Puerto Príncipe, está bajo control y a merced de las bandas.

(Texto) (Foto)

La Paz - Se celebra el Día de Muertos en Bolivia con la elaboración de mesas conmemorativas para los difuntos y visitas a los cementerios para recordar a los seres queridos entre comida y música.

(Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México - El tradicional barrio de Xochimilco arranca este viernes con la celebración del Día de Muertos en México, con la colocación de un altar en donde abundan los colores y olores como el de las flores de cempasúchil y el sabor a pan de muerto, elementos que no pueden faltar en las tradicionales ofrendas.

(Texto)(Foto)(Video)

COP16 BIODIVERSIDAD

Cali (Colombia) - Concluye la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (COP16).

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00h.- Asunción.- PARAGUAY DERECHOS HUMANOS.- Encuentro Intergeneracional "70 años de lucha por justicia y dignidad, viejas utopías para nuevas generaciones", en el contexto de los 70 años del golpe militar de 1954 que dio inicio a la dictadura de Alfredo Stroessner. Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos

13:00h.- Belén.- G20 AMBIENTE.- Reuniones del Grupo de Trabajo Reducción del Riesgo de Desastres del G20 que aborda cuestiones críticas relacionadas a la gestión de crisis y catástrofes a escala global. Durante estas reuniones, la Secretaría Nacional de Periferias del Ministerio de las Ciudades presentará varias acciones para prevenir eventos climáticos en las periferias brasileñas, que incluye un mapa de riesgo de las áreas vulnerables en más de 200 municipios de Brasil. (Texto)

13:30h.- Washington.- EEUU DESEMPLEO.- La Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos publica los datos de desempleo del mes de octubre.

15:00h.- Washington.- OEA PRESUPUESTO.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) evalúa su programa y presupuestos para 2025.

21:30h.- Warren (EE.UU.).- EEUU ELECCIONES.- Mitin del expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) en Warren, Míchigan.

22:00h.- Nueva York.- MERCADOS COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana marcada por los abultados resultados de las grandes tecnológicas, el crecimiento trimestral sólido del PIB en EE.UU. y la incertidumbre por las elecciones presidenciales.

Nueva York - CHEVRON RESULTADOS - La petrolera estadounidense Chevron publica sus resultados del tercer trimestre y acumulados después de ganar en el primer semestre del año 9.935 millones de dólares, un 21 % menos interanual.

Nueva York - EXXON RESULTADOS - La petrolera estadounidense ExxonMobil publica sus resultados del tercer trimestre y acumulados después de ganar 17.460 millones de dólares en el primer semestre, un 9,6 % menos interanual, debido, en parte, a su producción récord en Guyana y la Cuenca Pérmica (EEUU).

Ciudad de México.- MÉXICO GOBIERNO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumple su primer mes en el cargo.

Cali.- COP16 BIODIVERSIDAD.- Concluye la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (COP16). Centro de Eventos Valle del Pacífico

Ciudad de México - MÉXICO REMESAS - El Banco de México da a conocer las remesas de connacionales a México hasta el noveno mes de 2024, donde se espera se supere de nueva cuenta el récord acumulado en el año hasta casi los 50.000 millones de dólares.

Fortaleza (Brasil) - UNESCO EDUCACIÓN - La Unesco celebra la Reunión Mundial sobre la Educación 2024, en la cual se espera suscribir la Declaración de Fortaleza, un documento final no vinculante que busca impulsar el progreso educativo global.

Bogotá - PAUL MCCARTNEY - Concierto del cantante británico Paul McCartney como parte de su gira 'Got Back'.

Río de Janeiro - BRASIL INDUSTRIA - El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en septiembre.

Sumpango (Guatemala).- GUATEMALA DÍA MUERTOS - Como cada 1 de noviembre, miles de guatemaltecos y extranjeros disfrutan en el centro del país de un festival de barriletes gigantes, tradición que se realiza desde hace más de 100 años en el municipio de Sumpango.

(Texto)(Foto)(Video)

San Salvador.- EL SALVADOR TRADICIONES - La Santa Muerte acompañada de la Siguanaba, el Cipitío, el gritón de medianoche y otros personas de la mitología de El Salvador homenajean a los difuntos en el tradicional festival La Calabiuza, que se realiza al noreste de la capital y donde el ayote (calabaza) es el deleite culinario.

(Texto)(Foto)(Video)

Europa

Argel.- ARGELIA ANIVERSARIO - Argelia conmemora con un gran desfile militar el 70 aniversario del inicio de la guerra de la independencia de la Francia colonial, que sigue marcando las delicadas relaciones entre los dos países.

También se mandará una crónica sobre un recorrido histórico y cinematográfico por la Casba de 'La Batalla de Argel'.

Argel .- ARGELIA UE - El nuevo embajador de la UE en Argelia, el español Diego Mellado, confirma en una entrevista con EFE que tendrán consultas técnicas este mes para evitar un arbitraje en la disputa comercial que abrió en junio la Comisión Europea por las restricciones argelinas, y dice que "hay una apuesta clara" del club europeo por una relación estratégica con Argel como "socio fiable".

Ginebra.- SALUD OMS - Rueda de prensa semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, repasa la situación sanitaria de diferentes crisis en el mundo, incluyendo Gaza, Líbano y Sudán.

Londres.- THE CURE.- El grupo británico The Cure lanza su decimocuarto álbum de estudio, 'Songs of A Lost World', el primero en 16 años.

Ginebra.- SUIZA CEMENTERIOS.- Suiza, país que sirvió de refugio o retiro a personas de todo el mundo, alberga un número alto de tumbas de celebridades que vivieron allí sus últimos días, desde Borges a Chaplin o Audrey Hepburn, que también reciben visitas de admiradores en esta época, aprovechando festividades como Halloween, Todos los Santos o el Día de Difuntos.

19:00h.- Londres.- R.UNIDO METRO.- El personal de mantenimiento del Metro de Londres empieza por la noche una huelga en reclamo de mejora salarial.

Oriente Medio y África

Marrakech.- MARRUECOS TURISMO.- Celebración de la convención anual de Europamundo Vacaciones, un evento organizado por la compañía multinacional y que reúne a un centenar de empresas del sector turístico de todo el mundo. El encuentro se celebra hasta el 4 de noviembre. Hotel Kenzi Rose Garden

Asia

Tokio.- UCRANIA GUERRA - El alto representante para la política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, visita Japón para reunirse con su homólogo nipón, Takeshi Iwaya, con quien se espera la cooperación bilateral de seguridad y el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia.

Pekín - CHINA CAMBIO CLIMÁTICO- El Consejo de Estado de China (Ejecutivo) organiza una rueda de prensa sobre la "respuesta activa al cambio climático" y el objetivo de "un desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono".

Taipei - TAIWÁN PRESUPUESTO - El primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, presenta el plan presupuestario del Gobierno ante el Parlamento, en medio de los cruces constantes entre el oficialismo y los legisladores de la oposición, que ostentan mayoría en la Cámara y son favorables a estrechar lazos con China.

Taipei -TAIWÁN TIFÓN- Taiwán hace balance de los daños provocados por Kong-rey, el mayor tifón en azotar la isla en casi tres décadas.

