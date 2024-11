Garci, Medalla de Oro de los Premios Forqué: "He sido muy poquito de izquierdas y de derechas, pero sí independiente"

El cineasta José Luis Garci, que recibirá la Medalla de Oro de los Premios Forqué el próximo 14 de diciembre como reconocimiento de sus 50 años en la profesión, ha reivindicado la independencia como clave del éxito profesional que ha tenido durante toda su trayectoria y se ha calificado a sí mismo como un realizador "independiente militante".

"Yo he sido muy poquito de derechas, muy poquito de izquierdas y muy poquito de centro. En cambio, he sido un independiente militante y he podido hacer 'Asignatura pendiente' o 'Canción de cuna'. Y me ha ido bien", ha asegurado Garci este jueves en una rueda de prensa en Madrid, en la que ha estado el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, que le entregará la Medalla de Oro.

Garci ha lamentado la ausencia de su amigo José María Forqué y ha agradecido que se le entregue este premio por su labor de productor, sobre la que ha confesado que le parece la más "creativa" de las labores del audiovisual. "Me llamó Enrique para comunicármelo y me dijo que era de oro. Mejor, por si me vienen mal dadas", ha bromeado.

"No es un premio personal, ha caído en mi, pero es un premio para mucha gente que ha hecho las películas. En el cine hay muchas personas detrás de un proyecto, no es como la literatura en la que un libro se escribe por una sola persona", ha señalado.

El cineasta ha recordado que durante sus rodajes "nunca" se ha sentado y tampoco ha realizado castings a los actores, porque le parece "humillante". "Jamás he hecho un casting. Me parece que el oficio del director y del productor está en el teatro, en la televisión, en las películas que se hacen. Me parece un poco humillante para los actores y las actrices. En España, un personaje lo pueden hacer cinco mujeres o cinco hombres porque hay una gran cantidad de buenos intérpretes", ha ensalzado.

Con este premio, Garci ha echado la vista atrás para confesar que le falta muchas personas que han estado con él, como Gil Parrondo o Agustín González, entre otros nombres citados, y ha recalcado que los premios en el cine son galardones colectivos. "Cuando tienes 40 años y eres un idiota, te crees que te lo mereces porque eres muy listo, pero cuando eres mayor te das cuenta de que los premios son colectivos. Según vas cumpliendo películas vas echando de menos a mucha gente que te ayuda por el camino", ha comentado.

Al mismo tiempo ha remarcado que ha tenido "mucha suerte" en su trayectoria porque ha trabajado "con los mejores" y ha citado a Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa o José Sacristán. "A mí me ha enriquecido mucha gente y me han ensanchado", ha subrayado.

Por su parte, Enrique Cerezo ha arrancado su intervención dirigiéndose a las víctimas de la DANA que ha asolado algunos puntos de España y ha asegurado que la Medalla de Oro a Garci es un "acto de justicia histórica" con el audiovisual español.

"Sentimos el deber de reivindicar la carrera de un cineasta con una trayectoria envidiable y muy prolífico. Es uno de los más grandes cineastas del cine universal. Su carrera define como pocas la historia de España en el último medio siglo y ha llevado como ninguna el nombre de España por el mundo", ha enfatizado.

¿UNA PELÍCULA CONTEMPORÁNEA?

Durante la rueda de prensa, Garci, preguntado acerca de cómo sería la película que contase cómo es España en la actualidad, ha sostenido que sería una película sobre la "masacre" del 11-M, que ha recordado que fue un drama "espantoso". "Para hacer una película así se necesita un vigor y una fuerza que yo no tengo", ha admitido.

Al respecto, ha reconocido que actualmente no tiene ninguna gana de volver a dirigir ni mantener reuniones, aunque tiene un proyecto entre manos, del que no ha desvelado mucho, si bien lo ha calificado de "autorretrato". Además, ha recordado que el único género que le queda por explorar es el wéstern.

Por último, ha ensalzado la importancia del guion en una película porque "sin eso no hay nada" y ha confesado que un cineasta puede aprender a dirigir "sin necesidad de ir a la escuela de cine", pero no escribir porque "no es un oficio, es un don". "Todos los directores quieren firmar el guion porque sabe que está la autoría y porque escribir es muy difícil", ha sentenciado.