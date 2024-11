Nothing presenta el resultado de su proyecto de cocreación: un Phone (2a) Plus que brilla en la oscuridad

Nothing ha presentado el resultado final del proyecto de cocreación 'The Community Edition', una versión de Phone (2a) Plus que incluye elementos que brillan en la oscuridad y del que se pondrán mil unidades a la venta.

'The Community Edition' presenta un dispositivo de cocreación, en el que han participado seguidores de la marca que han trabajando junto al equipo de Nothing para diseñar desde el hardware hasta los fondos de pantalla de un 'smartphone', pasando por el packaging y el marketing.

Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki, Andrés Mateos, Ian Henry Simmonds y Sonya Palma, han colaborado con el equipo de diseño, creativo, de marca y de marketing de Nothing en Londres para desarrollar sus ideas.

El resultado de esta colaboración es Phone (2a) Plus Community Edition, una versión del Phone (2a) Plus que ahora brilla en la oscuridad, como ha informado la compañía en una nota de prensa. Para conseguirlo, han empleado materiales fosforescentes teñidos de verde, que hacen que algunos elementos de la parte trasera del teléfono brillan ligeramente.

Como matizan desde Nothing, "esta función es puramente analógica, no requiere ninguna fuente de energía y puede durar horas antes de apagarse gradualmente hasta que se recarga con la luz del día".

Esto se ha acompañado de seis fondos de pantalla y de un rediseño del embalaje, que incluye elementos reflectantes que brillan en la oscuridad y que se complementan con el diseño 'hardware'. También de una campaña de Marketing en torno al lema "Encuentra tu luz. Captura tu luz".

Nothing sólo fabricará mil unidades del Phone (2a) Plus Community Edition, que estará disponible en casi todos los mercados, y podrá comprarse a partir del 12 de noviembre en nothing.tech, a un precio de 449 euros.