Gloria Camila, como hija adoptada, se pronuncia sobre el duro testimonio de Isa Pantoja

Retomando poco a poco la normalidad tras su reciente ruptura con David García después de cinco años de relación, Gloria Camila no se ha querido perder el estreno del nuevo proyecto de su íntima amiga Amor Romeira, el espectáculo 'The Crazy Hole Party'.

Como nos ha contado, se encuentra bien a pesar del fin de su historia de amor, y no tiene más que buenas palabras para su exnovio: "David es una persona muy importante, ha sido fundamental en mi vida, es maravilloso, le deseo lo mejor". "Nos queremos y nos tenemos un respeto muy grande y un cariño" ha asegurado, negando que haya habido terceras personas en su decisión de emprender caminos separados cuando todos creíamos que era el hombre de su vida.

"No era nuestro momento y se nos rompió el amor de tanto usarlo. El tiempo lo dirá" reconoce, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en un futuro porque, como explica, su ruptura ha sido cordial y continúan siendo amigos.

Muy sincera, confiesa lo mal que lo ha pasado con todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos tiempos, pero asegura que "no puedo estar saliendo cada dos por tres a desmentirlas". "Cosas como que a lo mejor cuido a mi padre de más por la herencia, que no soy hija de mis padres por ser adoptada, que manipulo o me aprovecho de las situaciones... La gente que me conoce sabe cómo soy, cómo actuó y cómo reacciono" afirma, dejando claro que aunque podría contar sus vivencias en un libro porque "hay cosas cosas que no se saben", por el momento no entra en sus planes.

Hablando de su adopción, hemos preguntado a Gloria por el durísimo testimonio de Isa Pantoja sobre los terribles episodios que vivió con su familia. "Yo no sé si es verdad o no, si ha sido así y si se siente mal, evidentemente yo la apoyo y le mando mi cariño, que al final eso hay que trabajarlo, y poco a poco. Sobre la adopción, pienso que hay mucha gente adopta para que vean lo buena persona que es y otra gente que adopta porque así lo siente, al final es un amor que se da de verdad y se siente, no hay que hacer diferencias ni nada" afirma rotunda.

A diferencia de la hija de Isabel Pantoja, que siempre sintió que había diferencias entre Kiko Rivera y ella, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano confiesa que "nunca me he sentido excluida. Siempre se me ha tratado como una hija más, mi madre siempre ha dicho 'mis hijos' y siempre me ha dado el cariño igual, digan lo que digan".

Sí reconoce que "por otras personas sí me sentido excluida", aunque ha preferido no dar nombres. ¿Se refiere a su hermana Rocío Carrasco? Gloria no confirma ni desmiente, pero sí ha sentenciado su relación con su hermana afirmando que "no se puede querer algo que no se tiene".