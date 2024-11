Socidrogalcohol pide en el Congreso "homogeneizar" la asistencia a las personas con adicciones en toda España

El expresidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías (Socidrogalcohol), Francisco Pascual Pastor, ha demandado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, celebrada este martes, una "homogeneización" en toda España de las estructuras asistenciales destinadas a atender a las personas con adicciones y trastornos mentales.

Según ha señalado Pascual, esta unificación iría enfocada a que "haya unos mínimos exigibles" para todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que cada CCAA "tiene unas características distintas" y, por tanto, aquella que pueda llegar más allá de esos mínimos será "perfecto" que lo haga. Así, esto ayudaría a que una persona con adicciones, "independientemente de la comunidad autónoma donde viva, tenga la misma atención, los mismos derechos, las mismas posibilidades diagnósticas, terapéuticas, etc".

Respecto a las "diferencias" que existen en la actualidad en función de la comunidad autónoma, Pascual ha apuntado al ámbito de los fármacos empleados con frecuencia en estos pacientes, como los neurolépticos antipsicóticos, los tratamientos sustitutivos de opiáceos o la buprenorfina, ya que en algunas comunidades estos están "integrados" en el sistema sanitario y pueden presdribirse en las unidades de tratamiento de adicciones de los hospitales, mientras que en otras no es así.

Asimismo, ha ejemplificado con el caso de una persona que tiene un cuadro psicótico y que debe tener "el derecho a recibir un diagnóstico correcto", no solamente a través de una entrevista sino con las pruebas complementarias necesarias.

"Y esto a veces no sucede así porque si esa estructura asistencial no está integrada en sanidad, el recorrido es, vas a la unidad de tratamiento de adicciones, te manda al médico de Atención Primaria, el médico de AP te manda (a otro especialista) y, en ese recorrido, y especialmente con las personas que presentan este tipo de problemas, se nos pierden. Y al final no diagnosticamos bien y tratamos peor todavía", ha resaltado.

Para conseguir este objetivo de "homogeneización", Pascual se ha referido al posible "liderazgo" que podría ejercer el Plan Nacional sobre Drogas. "Que las reuniones interterritoriales tengan acuerdos tácitos para el cumplimiento de las mismas y que no sea simplemente una declaración de buenos principios como son a veces y que luego llegas a tu territorio y ahí a veces no se hace lo que se tiene que hacer", ha apuntado.

Por otra parte, Francisco Pascual se ha referido también a la importancia de la formación específica de médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras para la atención de personas con adicciones y trastornos mentales. En este sentido, ha demandado la introducción de esta especialización "como formación académica reglada dentro de algunas asignaturas", ya que, en la actualidad, solo existe la especialización en másteres, que "a veces son onerosos a la hora de poderlo pagar".

En este punto, el expresidente de Socidrogalcohol ha destacado que la adictología podría convertirse también en una especialidad, de forma que el adictólogo estaría obligado a conocer y tratar el trastorno adictivo, ser psicoterapeuta y conocer las comorbilidades psiquiátricas u orgánicas. "En otros países está más o menos reglado, se habla de adictología en Francia, en otros países, que a veces son subespecialidades, pero que tienen una formación académica específica para tratar a estas personas", ha puntualizado.

Además, Pascual ha hecho hincapié en la "carencia de profesionales" que hay ahora mismo en este ámbito. A este respecto, ha señalado que cuando hay vacaciones, bajas laborales o de maternidad no hay sustitutos que cubran estas ausencias y los pacientes pueden quedarse "cuatro meses sin ser atendidos por un profesional". "No podemos funcionar así. Yo creo que hay que ser más serios a la hora de dar una respuesta", ha remachado.

"NO DAR RESPUESTAS SIMPLES NI PARCIALES"

En la Comisión de Sanidad ha intervenido también la subdirectora asistencial de la Unidad Territorial I de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Cristina Molina Parrilla, que ha recordado en su intervención algunos datos referidos a la salud mental en España.

En este sentido, ha señalado que España es el cuarto pais de la Unión Europea con mas prevalencia en trastornos mentales y que esta prevalencia, tanto en hombres como en mujeres, va incrementándose año tras año. Asimismo, ha indicado el "impacto muy relevante" que tienen los problemas de salud mental en la población infanto-juvenil. "Ante problemas de elevada magnitud y complejidad no podemos dar respuestas ni simples ni parciales", ha resaltado Molina.

Por ello, la primera demanda de Molina ha estado centrada en "la necesidad de apostar e invertir en promoción y prevención" de la salud mental, teniendo en cuenta el número de iniciativas que ya existen en este sentido. "Lo que les querría decir es que todo aquello que sabemos que funciona, que tiene certeza, por favor, dejémonos de pilotos, de proyectos puntuales y pasemos a la implementación", ha subrayado.

La subdirectora asistencial de la Unidad Territorial I de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios ha señalado también la necesidad de contar con una "atención integral" para dar respuesta a la salud física y la salud mental. Para ello, ha reclamado implicar a los diferentes sectores: el social, la justicia, la educación, el trabajo, "porque la salud y la salud mental deben estar en todas las políticas".

En otro punto, Molina ha solicitado la reforma y actualización de la Ley de profesiones sanitarias. Respecto a esta, ha señalado que se trata de una "muy buena" ley, pero a la que hace falta "poder introducir nuevos perfiles profesionales" y "repensar los roles de los ya existentes" una vez que han pasado más de 20 años desde su aprobación.