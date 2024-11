Sam Altman (OpenAI) califica de "noticias falsas fuera de control" las informaciones sobre Orion

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha calificado de "noticias falsas fuera de control" las informaciones relacionadas sobre el próximo modelo de inteligencia artificial que presentaría en noviembre.

La compañía estaría trabajando en su próximo modelo de inteligencia artificial insignia, conocido internamente como Orion, que presentaría a finales de año, coincidiendo con el segundo aniversario del lanzamiento de ChatGPT.

Esta información, compartida por The Verge, que cita fuentes cercanas a estos planes, ha sido calificada por Altman de "noticias falsas fuera de control", como él mismo ha escrito en X (Twitter), en respuesta a la publicación del medio citado.

Esta información indicaba que Orion está considerado internamente como el sucesor de GPT-4, pero no se integraría en ChatGPT de forma generalizada para todos los usuarios, sino que se lanzaría primero para las empresas asociadas a OpenAI.

Altman, en su rechazo, no específica qué es lo que considera como "noticias falsas" en la información de The Verge, replicada por numerosos medios de comunicación, entre ellos Europa Press dada su fiabilidad. El directivo de OpenAI no indica si se trata de la información al completo, de la existencia de Orion, de que vaya a ser el sucesor de GPT-4 o de que estén trabajando en un nuevo modelo de IA.

Su presentación y lanzamiento se ha ubicado a finales de año, como muy pronto en noviembre. Precisamente, el 30 de noviembre de 2022 OpenAI dio a conocer ChatGPT, el 'chatbot' que ha revolucionado la inteligencia artificial.

Esta no sería la primera vez que se publican informaciones relacionadas con Orion. En septiembre, un ejecutivo de OpenAI adelantó que puede llegar a ser cien veces más potente que GPT-4, "utilizando recursos similares, pero con una arquitectura y eficiencia mejoradas".

Por otra parte, el propio Altman compartió un mensaje críptico ese mismo mes en X, en el que dijo lo siguiente: "Me encanta estar en casa en el medio oeste. El cielo nocturno es tan hermoso. Estoy emocionado por la pronta aparición de las constelaciones de invierno; son tan maravillosas".