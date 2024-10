Martín y Bagnaia mantienen la emoción en la pelea por el título

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El español Jorge Martín y el italiano Francesco Bagnaia mantienen la emoción en la pelea por el título tras disputarse el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, decimoctava prueba puntuable del campeonato del mundo de motociclismo.

Martín, con dos segundas posiciones, en la carrera 'sprint' y en el gran premio, sumó dos puntos más que Bagnaia el sábado y cinco puntos menos el domingo, lo que sitúa las diferencias entre ambos en los 17 puntos y podrían permitir al español tener su primera 'bola de partido' en la siguiente cita, dentro de siete días en Malaysia.

Pero no va a ser un objetivo fácil de cumplir puesto que 'Pecco' Bagnaia no falla dos veces seguidas y si bien en la 'sprint' no fue todo como esperaba, en la carrera del domingo supo esperar el momento propicio, tras un buen trabajo del equipo para solucionar los problemas del sábado, y atacar con decisión el domingo camino de su novena victoria del año.

Lo que sí ha quedado claro es que son sólo dos los aspirantes 'matemáticos' al título, pues tanto el español Marc Márquez como el italiano Enea Bastianini fallaron al irse por los suelos en las adversas condiciones en las que se tuvo que disputar la carrera de MotoGP.

Ahora, Jorge Martín sólo depende de él, pues le bastaría con acabar justo por detrás de Bagnaia en todas las carreras, suponiendo que las ganase el italiano, para proclamarse campeón del mundo por un solo punto.

Pero todo apunta a que la pelea por el título mundial de MotoGP se prolongará hasta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y que tanto Bagnaia como Martín tienen que intentar 'arañar' la perfección para evitar que ningún otro piloto se meta en su pelea.

Y es que tanto Marc Márquez como Enea Bastianini se encuentran en disposición de inmiscuirse en esa lucha, como también los pilotos de KTM, en particular el español Pedro 'Tiburón' Acosta, que está protagonizando un final de temporada 'al alza'.

El japonés Ai Ogura no falló a la hora de proclamarse campeón del mundo de Moto2, pues aunque las condiciones de la carrera no fueron las mejores, lo cierto es que supo 'entender' la carrera en todo momento y los errores iniciales, que le hicieron perder varias posiciones, no le impidieron 'templar' los ánimos para recuperar el terreno a lo largo de una carrera que acabó antes de lo previsto al mostrar bandera roja dirección de carrera al hacer acto de presencia la lluvia.

Ogura llegó a caer hasta la séptima posición mientras Arón Canet firmaba una nueva actuación impecable, demostrando ser el piloto más en forma de la categoría, pero el japonés, con aplomo y sin fallos, fue recuperando terreno para cerrar la temporada y el título como lo hacen los grandes campeones, sobre el podio, aunque fuese en el segundo peldaño.

Y ya en Moto3 poco se puede decir del auténtico dominador de la categoría, el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), que estableció un nuevo récord de victorias en una sola temporada, desbancando a un mito del motociclismo como el italiano Valentino Rossi.

Alonso ha sumado doce victorias a lo largo de la temporada, una más de las que consiguió Rossi en la temporada 1997 en los 125 c.c., que hasta la fecha se ha mantenido como el récord a batir y que, por la superioridad mostrada en pista, probablemente acabe con el listón más alto. EFE