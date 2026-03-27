Nikkei 225: el principal índice de Japón cerró a la baja este 27 de marzo

Sesión negativa para el Nikkei 225, que cerró la sesión bursátil del viernes 27 de marzo con ligeras descensos del 0,35%, hasta los 53.415,75 puntos. El índice llegó a un máximo de 53.714,90 puntos y un volumen mínimo de 52.516,92 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,23%.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 registra un ascenso 0,08%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 42,84%. El Nikkei 225 se sitúa un 9,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 4,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).