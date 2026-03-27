Nikkei 225: el principal índice de Japón cerró a la baja este 27 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Nikkei 225, que cerró la sesión bursátil del viernes 27 de marzo con ligeras descensos del 0,35%, hasta los 53.415,75 puntos. El índice llegó a un máximo de 53.714,90 puntos y un volumen mínimo de 52.516,92 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,23%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 registra un ascenso 0,08%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 42,84%. El Nikkei 225 se sitúa un 9,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 4,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).