Guillermo Coria: "Messi y Scaloni son una inspiración para el deporte argentino"

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- Guillermo Coria es el capitán del equipo de Argentina de la Copa Davis que va a disputar las Finales de la competición el próximo mes de noviembre en Málaga. La selección sudamericana, que salió campeona del torneo en Zagreb en el 2016 y terminó con el maleficio que le persiguió durante años, cuando se quedaba en puertas cada vez que tenía el triunfo en la mano, inicia las Finales contra Italia, la gran favorita, y liderada por el número uno del mundo Jannik Sinner.

Guillermo Coria, finalista de Roland Garros en una ocasión, retirado en el 2007, ultima la puesta a punto a falta de tres semanas para el inicio del evento.

Atiende a la Agencia EFE en una entrevista en la que considera que Argentina merece tener más de un título de la Copa Davis y que el formatdo del torneo necesita alguna innovación. Se muestra expectante ante el adiós de Nadal, al que "ha sufrido y del que ha disfrutado", y considera que lo realizado por Leo Messi y el seleccionador de fútbol Lionel Scaloni en Catar 2022 es una inspiración para todo el deporte argentino.

Pregunta - Guillermo, ¿metido de lleno en la cuenta atrás del inicio de las Finales de la Copa Davis?

Respuesta: "Sí, sí, sí, sí, tachando los días, como decimos acá y después de Manchester, con mucha alegría, muchas expectativas y ansiosos en el buen sentido. Mi rol es ahora esperar que termine el Masters 1000 de París para ver cómo terminan todos los jugadores y una vez que termine empezar la comunicación con los entrenadores, con los jugadores para ver cómo están y confirmar el equipo final que nos va a representar en el Málaga. Y estudiando al rival aunque ya conocemos como compiten y cómo juega cada uno de los jugadores de Italia. Siempre es importante seguir viéndolo para ver cómo están en la actualidad".

P: No puede decirse que Argentina haya tenido suerte con el sorteo.

R: "No, pero era Estados Unidos o Italia, o sea era muy difícil en cualquier caso. Cuando sales segundo de tu grupo siempre las posibilidades de toque una potencia Mayor. Estuvimos muy, muy cerquita de quedar primero. Pero bueno, creo que Canadá fue justo vencedor del grupo porque lo hizo muy bien también durante toda la serie"

"Y Estados Unidos es muy difícil también, tanto su primer equipo como el segundo que puede hacer porque son todos los jugadores muy competitivos, muy parejo todo. Nos tocó Italia y creemos que la serie está igualada y que hay posibilidades y estamos con ganas de tener la revancha de Bolonia 2022. Es muy difícil pero tenemos fe y confianza de que podemos ganar un individual y también en el dobles vamos a dar pelea".

P: Porque esta es una competición que abre las perspectivas y cualquiera al final puede ganar.

R: "Sí, sí y tanto para nosotros como para Italia. Si además Italia va a tener a Jannik Sinner competiendo hasta poco antes de la Copa Davis por las Finales de la ATP. Nosotros hubiéramos preferido jugar el día 19 en la que solo tendría dos días de descanso. Pero bueno, el año es largo y competitivo para todos los jugadores y todos los países. Hay que ver como llega cada uno de los jugadores. Sobre todo de cabeza"

"Pero va a ser una semana fantástica para el tenis, para los amantes del tenis que tengan la posibilidad de viajar y ver la competición, cualquier enfrentamiento que puedan ver. Va a haber un nivel muy alto de tenis y no pueden perderse esa oportunidad. Y además, en Málaga, una de las ciudades más fantásticas..Yo lo voy a disfrutar que soy un amante de tenis. Y además lo de Rafa Nadal. Se va a juntar todo".

P: ¿Tiene algún favorito claro?

R: "Nosotros haremos todo lo que podamos cada y yo confío en nuestro equipo obviamente pero si no, veo a Italia, Australia también peligroso, Canadá tiene un equipazo. Estados Unidos tiene un equipazo, siempre y cuando hablando de los del equipo que presentaron inicialmente que van a que van a llevar; y España por ser local y porque por lo que significa España y por los jugadores que tiene. Pero no veo la verdad, no veo un claro favorito, veo muy parejo, todo muy parejo, porque hoy todos los países están muy fuerte en el segundo individual y ni hablar también del primer individual. Además hoy todos los países tienen muy buenas parejas de dobles. Eso también lo hace muy competitivo y muy parejo. Aparte de ser partidos cortos y eso también lo hace más parejo porque los nervios son aún mayores; pero un partido a cinco sets a lo mejor el que top tres, el top cuatro o top ten, marca esa diferencia en un partido largo con otro jugador; pero en un partido corto, en un 'tie break' en cancha rápida, igualar un break ya es difícil. Y si tienes un buen sacador y vas manteniendo tu saque, con los nervios puede pasar cualquier cosa.

P: ¿Qué sistema de Copa Davis prefiera? El clásico de siempre o este nuevo con una fase final en un mismo sitio.

"En su momento se necesitaba un cambio, o sea, estaba pidiendo un cambio, no sé si era el mejor el cambio que se hizo o no. Pero se necesitaba un cambio porque ya los grandes jugadores no jugaban para su país, no convocaban y no había mucha convocatoria. En las series, salvo algunos países, como Argentina, que siempre llenaba el estadio. Pero la realidad es que en ese momento se necesita un cambio y hoy también se está necesitando un cambio como en esa época. Hay que ver si el cambio que se hizo es el cambio que se necesita. Creemos que sí, que es un cambio.

Lo positivo es que se ha quitado ronda anterior, como la que jugamos en Manchester. Ahora será local y visitante y para Argentina va a ser mejor. Sobre todo porque si es local va a ser importante porque va a meter 10.000 o 15.000 personas siempre. Creemos que va a ser bueno para Argentina y espero que para los demás países también. Pero lo que se pretende es que juegue Sinner, que siga Estados Unidos siendo competitivo o Australia.. Zverev con Alemania.."

P: La Copa Davis ha sido maldita para Argentina hasta la final de Zagreb 2016. ¿Fue una liberación para los jugadores?

R: "En Argentina somos muy exigentes. Siempre queremos más. Pero Argentina no merece tener solo una Copa Davis. Merecemos tener más por la historia del tenis, por los jugadores que hemos tenido, por los equipos.. Pero se dio así. Hablo también de mi generación, de mi etapa con grandes jugadores pero que nos enfrentamos a países con grandísimos tenistas que jugaban con todos. O sea, como está pasando ahora y eso lo hace todo más difícil. Pero bueno, se dio así y se ganó la de Zagreb de la mejor manera. Sufriendo como está acostumbrado el argentino. Como cuando ganó el Mundial de fútbol en Qatar o como las Leonas en hockey hierba. Sufriendo pero el argentino es así y se disfruta más cuando se logra así y duele más cuando se pierde y estás tan cerca. Pero bueno. Ahora estamos así. Me tocó un recambio generacional, en la parte individual.

"Somos un equipo joven en Copa Davis y en cada serie nos vamos haciendo más fuertes y creemos que tarde o temprano Argentina puede llegar a lo más alto. Siempre dependes un poco de sorteo, porque también la suerte la necesitas, pero para tener suerte tienes que buscarla y tener que estar preparado en el momento. El sorteo te favorece y hay que aprovechar esas oportunidades. Entonces hay que estar preparado y que los jugadores esos días estén inspirados y tengan una gran semana".

P: Es usted muy futbolero. La selección de fútbol de Argentina, ganó en Catar, ¿Es una inspiración?

R: "Messi y Scaloni, que son la cabeza de un gran equipo, que representa esa zona visual de un gran equipo, de grandes jugadores comprometidos y es lo que es, lo que nos motiva a todas las demás selecciones. Salieron campeones del mundo y fueron por más y ganaron la Copa América. Ahora todos quieren estar, todos rinden mucho más. Quieren ir a las eliminatorias. Y destacan en la selección. es un ejemplo de compromiso, de querer estar en cada convocatoria. De enojarse cuando no están convocados. Eso les motiva. Es nuestro referente. No solo para el tenis sino para todos los demás deportes. Ellos nos llevan a seguir ese camino de no querer perder el hambre de gloria. La selección de fútbol es el gran reflejo de lo que somos como argentinos, de luchadores.

Todo lo hacemos con mucho esfuerzo, con disciplina y con objetivos claros. Creo que Lionel Scaloni es el gran responsable de ser el guía de esos grandes jugadores"

P: Argentina siempre ha tenido jugadores referentes en tenis a lo largo de la historia. Desde Guillermo Vilas a Juan Martín del Potro, usted, David Nalbandián... ¿Ve venir a un Messi en tenis para Argentina?

R: "Bueno, ahí tenemos una época de transición. Tenemos jugadores que están ahí, entre el 25 o el 20 y el 5 del mundo. Está todo muy parejo, pero eso también está muy bueno, porque está todo muy igualado y todos muy cerquita. Pasaba en mi época también. Nos vamos potenciando y creo que todavía los jugadores siguen progresando. Tienen muchas cosas por mejorar, que eso es lo que hablamos con ellos, con su entrenadores.., que si hoy están 17, 18, 20 o 25 del mundo y con muchas cosas, está buenísimo, porque el techo todavía no lo tocaron, es un techo; tienen más cosas para mejorar y creo hoy nos toca transitar".

"Este es un momento en el que somos más fuertes como equipo que a lo mejor con un líder solo y eso nos hace más fuertes también porque eso también está bueno. Si vos no tenés un líder, un referente comprometido que juega para tu país y va guiando y es un claro ejemplo para los más jóvenes, como es el caso de los nuestros, hay que hacerte fuerte como equipo y ahí está el rol nuestro de capitán en nuestro cuerpo técnico, de fortalecernos como equipo"

"En ese momento todavía no hay un líder que marque esa diferencia. Y lo digo en ese sentido, creo que las dos cosas son muy buenas".

P: Antes se refería a Málaga y de lo que nos espera con la Billy Jean King, la Copa Davis y Rafael Nadal. Usted coincidió con él como jugador. ¿Que le dice Rafael Nadal, lo que ha supuesto para la historia?

R: "Qué se puede decir. Casi le he disfrutado más ya una vez que me he retirado, viendo partidos en vídeo. Esa final que jugamos en Roma, histórica. Está llegando el momento que nadie quiere que llegue. Que se tengan que ir. Que es van retirando. Gente que ha marcado muchísimo. Va a pasar lo mismo cuando se retire Messi. Son deportistas que han marcado un camino a una generación. Bueno, a más de una generación porque siguen estando, han durado mucho a un gran nivel, en lo más alto. Que han sido un ejemplo dentro y fuera de la cancha. muy bien rodeados. Eso también habla de lo importante que es la familia, los amigos, el cuerpo técnico, de tener cerca a personas correctas y encontrarte con las personas adecuadas".

"Yo creo que Rafa, Carlitos (Alcarez) o Messi... creo que es muy importante la gente que tiene alrededor para potenciar aún más lo que son ellos. Y bueno, esos son. Rafa es el ejemplo de hacer las cosas bien. Seguramente ha pasado por momentos duros, sobre todo por lesiones, pero ha estado bien contenido por su gente que le ha dado la herramienta para salir adelante y cada vez que volvió de una lesión volvió mejor. Y siguió ganando cosas importantes. Desde muy chiquito tuvo muchas lesiones. Después fue y ganó Wimbledon y ganó el Abierto de Estados Unidos, y en Australia con más de 40 grados de calor"

"Va a ser muy emotivo. Y justo Dios quiso que yo esté como capitán, que ganara Sebas Báez en febrero, aquí en Rosario, cuando casi perdíamos la serie y nos eliminaban. Y que pudiéramos estar en Manchester y ganar en Gran Bretaña. El destino quiso que pueda estar presente ahí y para mí va a ser un regalo. Otro regalo hermoso que me da el tenis por poder disfrutar de esos días especiales para una leyenda del tenis. Va a ser muy emotivo y triste. Vamos a tener todas las sensaciones que pueden existir en estos días. Ojalá se pueda retirar en una cancha, que tenga la posibilidad de participar, de ser competitivo.

Y si Argentina no gana, que sea él el campeón con Alcaraz, que imagina lo que es tener a tu ídolo al lado y jugar con él. Lo viví en los Juegos Olímpicos con el dobles que jugamos con Máximo González y Adnrés Molteni contra ellos dos. Y fue impresionante. A quién no le gustaría jugar con tu ídolo y poder compartirlo. Va a ser muy especial. Y creo que España también merece ese momento. Tener a Carlos y a Rafa juntos en un equipo con David Ferrer en el banco. Es fantástico. Hay que disfrutarlo".

P: Además siempre ha habido una estrecha relación, en torneos, concentraciones, entre los jugadores españoles y argentinos.

R: "Rafa si empre ha sido muy competitivo y siempre ha habido una competencia sana entre nosotros los argentinos que competíamos entre nosotros pero también los españoles fueron responsables. Éramos muchos argentinos y muchos españoles y todos éramos protagonistas en todos los torneos. Creo que va a ser una semana fantástica para el tenis español y el tenis mundial. Y nada es casualidad porque se hacen las cosas muy bien y merecen estar en ese momento que viven hace tiempo".

P: ¿Novak Djokovic, Roger Federer o Rafael Nadal?

R: "Es una pregunta difícil. Novak es el que tiene más títulos. Aprovechó mejor algunas lesiones cuando coincidió con Federer. Aprovechó ese momento para sacar esa distancia. Creo que Rafa y Federer, en su momento, estuvieron muy competitivos uno con otro. Eran tres números uno. No un uno, dos y tres. Sino tres números uno y para mí lo van a seguir siendo. Djokovic tiene un poco de ventaja porque tiene más títulos pero creo que Rafa es el mejor con su cabeza. El nivel de concentración. De tener esa cabeza fuerte que a veces sin tener un buen día hacía que fuera muy difícil ganarle

"Mental y físicamente creo que nosotros nos vemos muy reflejados en Rafa por Vilas. Porque nuestro padre deportivo y nuestro ídolo fue Vilas. Y tenemos esa imagen de guerrero luchador y a Rafa lo vemos como argentino en ese sentido. Pero es muy difícil. Creo que los tres fueron unos fenómenos. Es como preguntarme con quién me quedo. Si con Messi o Maradona. Y se me pone en un compromiso porque son dos igual de grandes".

P: ¿Jannik Sinner o Carlos Alcaraz?

R: "Vi en el 2022 a Sinner como se movía y siempre dije que si se ordenaba y estaba bien ya era un potencial número uno. También lo digo con ZVerev. Creo que cuando logre esa confianza va a ser un jugador muy peligroso porque se mueve muy bien. Tiene golpes muy completos. Pero bueno, me quedo en cualquier caso un poco más con Carlitos Alcaraz por todo, porque también sigue los pasos de Rafa y en eso nos vemos muy parecidos. Nos vemos reflejados los argentinos. Y ojalá siga firme y continúe los pasos de Rafa porque lo merece y lo merece el equipo que tiene, que le acompaña con Juan Carlos Ferrero a la cabeza".

P: La última. Sobre el positivo por dopaje de Jannik Sinner que ha generado tanta controversia. Al final, no ha tenido sanción alguna. Usted, en su momento, estuvo suspendido siete meses por positivo por nandrolona. Qué pensó cuando conoció lo de Sinner.

R: "Lo que todo el mundo reclama y lo que comentan todos jugadores es que sea justo para todos. Porque si no es justo un tenista no se siente en igualdad de condiciones. Por qué a un 200 del mundo igual lo hundís y le recortáis todas las posibilidades, siempre hablando del mismo caso.

A mí a mí me tocó vivirlo. Hemos sufrido mucho los tenistas argentinos, sobre todo en cómo te miran de reojo tus colegas, que tampoco está bueno, Lo único que yo que siempre pido, no sé bien el caso y no puedo opinar, no estoy muy enterado. pero lo que digo es que las cosas tienen que ser claras y justas para todos. los ejemplos siempre son positivos. Sobre todo cuando le pasa a un referente. La pena tiene que ser de la misma manera que sea cual sea el ránking.

No sé como está el caso ahora. La decisión que se tome que sea la justa y para todos iguales. Clara y concreta. Que sea justa y para todos igual". EFE