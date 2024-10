Banco central de China amplía instrumentos de política monetaria

(Bloomberg) -- El Banco Central de China está ampliando sus instrumentos de política monetaria para controlar mejor la liquidez del sistema financiero, en un intento por añadir más herramientas para ajustar la economía.

El Banco Popular de China (PBOC) llevará a cabo acuerdos de recompra inversa con operadores primarios mensualmente durante un periodo no superior a un año, según un comunicado publicado el lunes. La medida tiene como objetivo mantener un nivel razonable de liquidez en el sistema bancario y enriquecer su conjunto de herramientas de política monetaria, dijo el PBOC.

Un repo inverso es una forma de préstamo a corto plazo utilizada en los mercados monetarios, que implica la compra de un valor con el acuerdo de volver a venderlo en una fecha específica. En este caso, los valores incluirán bonos soberanos, bonos de gobiernos locales y deuda corporativa, dijo el PBOC.

El banco central ha estado renovando su marco político en un cambio que podría permitirle operar de forma más parecida a sus homólogos mundiales e influir más eficazmente en los costos de endeudamiento del mercado. Ha estado restando importancia al papel de la facilidad de préstamo a mediano plazo como tasa de referencia, mientras que ha pasado a utilizar el repo inverso a siete días como principal herramienta de política para emitir una señal más clara, y es probable que los vencimientos de las nuevas operaciones se sitúen entre ambos.

Según Becky Liu, responsable de estrategia macroeconómica para China de Standard Chartered Bank en Hong Kong, es probable que la nueva herramienta proporcione una inyección de liquidez a más largo plazo al mercado interbancario y podría contribuir al aumento previsto de la emisión de bonos.

“El repo directo tiene un intercambio subyacente de bonos, por lo que es de esperar que los bancos puedan liberar liquidez a más largo plazo”, dijo. “El PBOC puede preparar a los bancos para facilitar un aumento de la emisión de bonos del Estado en el futuro”.

Pekín también puede tener un ojo puesto en las elecciones de EE.UU., optando por dotarse de herramientas adicionales antes del resultado, no sea que sus mercados de divisas o de bonos sufran un impacto dramático, añadió Liu.

Además de dar al PBOC más opciones para hacer frente a diversos problemas de liquidez, los estrategas consideran que la herramienta ayudará a su gestión del mercado de bonos, tanto a través de compras como de ventas, en un momento en que China se ve pidiendo más prestado para ayudar a financiar el estímulo.

“Un repo inverso directo más desarrollado conectaría mejor con la práctica global”, dijo Ju Wang, estratega de tasas y divisas para China de BNP Paribas SA. Permite al PBOC tener más bonos que vender más tarde para controlar los rendimientos a largo plazo.

