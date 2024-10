Diego Pablo Simeone: "No pudimos representar lo que me gusta"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se culpó de la derrota (1-0) ante el Real Betis y de las malas sensaciones que transmitió su equipo este domingo, a pesar de la reacción en el segundo tiempo en el Benito Villamarín.

"El gol llegó con fortuna y a partir de ahí ellos crecieron en entusiasmo y nosotros no pudimos hacer el partido que queríamos. No pudimos asociarnos, tener el juego que queríamos, perdimos muchas pelotas. La preparación del partido por parte del entrenador no fue buena. En consecuencia se vio lo que se vio. En el segundo tiempo buscamos subir la intensidad, ganar algunos duelos. Fue diferente. Tuvimos ocasiones y pudimos empatar", dijo en rueda de prensa.

El 'Cholo' hizo autocrítica y confió en que su equipo encuentre lo que quiere que represente. "El entrenador no ha logrado darle a los jugadores lo que necesitaban para responder al partido. Lo planteamos de una manera y a partir de mi idea no lo pudieron representar", afirmó.

"El Betis viene creciendo, viene mejorando mucho, es un equipo más competitivo. Nosotros no pudimos encontrar eso. La primera parte ganando 1-0 era poco, como nos pasó a nosotros el otro día contra el Lille. No dio oportunidad en el segundo tiempo pero no pudimos hacer gol", añadió.

Simeone explicó sus cambios en el once y el mal resultado. "El entrenador es el que tiene que resolver esa situación y a partir de que el entrenador tenga una idea que los jugadores la puedan representar saldrá todo mejor. No pudimos representar lo que me gusta", apuntó.

"La apuesta por Reinildo es mi apuesta, pensaba que defensivamente nos podía dar un trabajo importante y poder pasar con su velocidad por ese lugar. No pasó. En cuanto a Lino por Sorloth queríamos más juego asociativo, no representó", terminó.