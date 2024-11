Shiffrin, a tres pasos de las 100 victorias y a uno de los seis globos de Moser-Pröll

Redacción Deportes, 25 oct (EFE).- La Copa del Mundo de esquí alpino 2024/2025 empieza este fin de semana en la estación austríaca de Soelden con el protagonismo de la estadounidense Mikaela Shiffrin, que está a tres pasos de alcanzar las 100 victorias y a uno de igualar el récord de globos de cristal de la austríaca Annemarie Moser-Pröll.

Shiffrin se presenta como la gran atracción de la prueba inaugural de la temporada, el gigante femenino de Soelden de este sábado. A los 29 años, la esquiadora de Vail (Colorado) quiere empezar en esta estación austríaca a dar el primero de los tres pasos que le acerquen a su centésimo triunfo en el circuito.

Además, y a pesar de haber eliminado el descenso de su calendario, Shiffrin seguirá siendo una firme aspirante al título general esta temporada de una Copa del Mundo en la que intentará igualar el récord de seis títulos de la legendaria Moser-Pröll.

Tras perderse seis semanas al final de la temporada pasada por una lesión de rodilla, Shiffrin afronta la nueva campaña con un nuevo enfoque en tres disciplinas que ha puesto en práctica durante sus bloques de entrenamiento de verano en Sudamérica.

Todavía está por ver cómo se traducirá su preparación en la primera carrera del circuito, sobre todo teniendo en cuenta que Shiffrin se perdió los cuatro últimos gigantes del año pasado.

"Sinceramente estoy esquiando bien, pero no sé lo que eso significa para el día de la carrera, porque el día de la carrera es una bestia completamente diferente", admite la estadounidense en declaraciones que difunde la FIS.

Su principal rival desde este sábado es la defensora del título general, la suiza Lara Gut-Behrami, que la pasada campaña firmó ocho victorias y 16 podios para superar a la italiana Federica Brignone (seis victorias y siete podios) en la carrera por el globo de cristal y que esta campaña vuelven a verse las caras en tres especialidades: gigante, supergigante y descenso.

En la Copa del Mundo masculina, que arranca el domingo también con un gigante en el mismo escenario, el máximo favorito vuelve a ser el suizo Marco Odermatt, defensor del título general, así como los de gigante, supergigante y descenso.

Odermatt registró hace dos cursos el total de puntos más alto de la historia de la Copa del Mundo, 2.042, y en el pasado batió el récord de margen sobre el segundo al imponerse a su compatriota Loïc Meillard por 874. El primer duelo entre ambos será dentro de dos días en Soelden.

El austríaco Manuel Feller defiende el título en eslalon y vuelve a ser el gran favorito de la más técnicas de las especialidades y que empieza el 17 de noviembre en Levi (Finlandia).

La pasada temporada Feller firmó cuatro victorias y otros seis puestos entre los cinco primeros en sus diez carreras. Este año sus grandes adversarios serán otros grandes especialistas como el noruego Henrik Kristoffersen, el campeón olímpico francés Clement Noel y el alemán Linus Strasser.

Mientras Mikaela Shiffrin se prepara para la temporada, su novio, el noruego Alexander Aamodt Kilde anunció recientemente que no competirá en la 2024/2025 más de nueve meses después de sufrir graves lesiones en un accidente en el descenso en Wengen. No obstante, asegura que no se retira.

A finales de junio, Kilde, que ganó la Copa del Mundo 2019-2020, sufrió un revés cuando el hombro lesionado se infectó y necesitó dos operaciones más. Dos de sus músculos siguen sueltos y está previsto que se someta a otra operación, seguida de tres o cuatro meses de rehabilitación, informa la FIS.

Este curso, el noruego Lucas Braathen, campeón de eslalon en 2023, y Marcel Hirscher, doble campeón olímpico, siete veces campeón mundial, 67 veces ganador en la Copa del Mundo, único de la historia (hombre o mujer) en ganar ocho veces la general de la Copa del Mundo y que se retiró hace cinco años, competirán, aunque, tras superar con éxito el proceso de registro de licencias de la FIS, lo harán por Brasil y Países Bajos, respectivamente, como homenaje a sus madres. EFE