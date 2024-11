Gestionar egos, "la gran tarea de Ancelotti", según Guti

México, 24 oct (EFE).- José María Gutiérrez 'Guti' leyenda del Real Madrid, afirmó este jueves en Ciudad de México que el gran reto del entrenador italiano Carlo Ancelotti para hacer que la generación que dirige gane más títulos consiste en gestionar la cantidad de egos que tiene en el vestuario.

"Espero que esta generación gane más que la nuestra. Teníamos una gran plantilla, pero está generación tiene mucho talento para ganar más cosas, pero es difícil lograrlo cuando hay tantos egos en el vestuario, esa es la gran tarea de Ancelotti", declaró Guti, cinco veces campeón de Liga, tres de Liga de Campeones de Europa, cuatro de la Supercopa de España, dos de la Intercontinental y una vez de la Supercopa de Europa.

Guti, formado en la cantera del club merengue, con el que jugó hasta la temporada 2009-2010, participó en México en el anuncio de un nuevo patrocinador de Laliga.

Y en su contacto con la prensa no escapó su opinión sobre el derbi del próximo sábado con Barcelona.

"Lo tengo claro, va a ganar el Real Madrid, no de forma fácil porque el Barcelona está jugando muy bien, pero va a ser un partido muy bonito y de muchos goles", aseguró.

Se declaró orgulloso de la trascendencia que ha tenido el torneo español en el mundo gracias a la calidad de la estrellas que juegan en sus equipos.

"Figuras como Mbappé y Yamal enriquecen la competencia. Por eso es la mejor liga del mundo en cuanto a juego y jugadores, y es algo que deben mantener los equipos trayendo a los mejores o haciendo que surjan en las canteras, como sucedió con Yamal", subrayó.

Guti reconoció que México es uno de los mercados más importantes de Laliga gracias a exjugadores como Hugo Sánchez, ex del Real Madrid, o Rafael Márquez, quien militó en Barcelona.

"No me sorprende que aquí Laliga tenga tanta relevancia. Los jugadores mexicanos tienen mucho talento y han dejado huella como Rafa Márquez lo hizo en Barcelona, uno de los mejores defensas que he conocido, eso debe ser especial para la afición de este país", concluyó.

En el evento estuvieron presentes Javier Gurrea-Nozaleda, director de patrocinios de Laliga, y José González, presidente de Grupo Luckia, operadora de espectáculos deportivos y apuestas, empresa con la que Laliga cerró una alianza de patrocinio por las próximas tres temporadas. EFE