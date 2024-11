Mueren tres militares de Líbano en un ataque israelí durante una operación de evacuación de heridos

Al menos tres militares libaneses han muerto en un ataque aéreo israelí mientras que estaban realizando una operación de evacuación de heridos en la localidad de Yater, ubicada en el distrito de Bint Jbeil (sur), según ha anunciado este jueves el Ejército de Líbano.

"El enemigo israelí atacó a personal del Ejército libanés en las afueras de la ciudad de Yater, Bint Jbeil, en el sur, mientras realizaba una operación para evacuar a los heridos, lo que provocó la muerte de tres mártires, incluido un oficial", reza un comunicado publicado a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, el Ejército de Israel ha afirmado que está investigando si "a consecuencia del ataque, soldados libaneses fueron alcanzados por accidente", antes de reiterar que "no busca dañar a los soldados del Ejército de Líbano" y que "combate sólo contra la organización terrorista Hezbolá", según el diario 'The Times of Israel'.

Este anuncio tiene lugar días después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se disculparan por la muerte de otros tres militares libaneses en un bombardeo ejecutado el domingo cerca de la localidad de Hanine, también en el sur, recalcando que "no operan contra el Ejército de Líbano" y que no tenían conocimiento de que el vehículo atacado fuera propiedad de las Fuerzas Armadas.

Las FDI han anunciado este jueves la "eliminación de decenas de terroristas" en el sur de Líbano y ataques contra más de 160 objetivos del partido-milicia chií libanés Hezbolá, después de "localizar las zonas de residencia de los terroristas de Hezbolá" y localizar "decenas de armas tipo Kalashnikov y misiles portátiles" dentro de una casa en el sur de Líbano.

Según han relatado en un comunicado publicado en su página web, en el último día han matado a una 20 de supuestos miembros de Hezbolá "y encontraron muchas armas entre ellos: lanzacohetes, morteros, armas, municiones y más". También han localizado depósitos de municiones que contenían "cientos" de misiles antitanque y bombas de mortero.

Además, un avión de la Fuerza Aérea ha eliminado "varios escuadrones terroristas con ataques aéreos". Asimismo, han localizado y destruido "varios" depósitos de municiones y un lanzamisiles.

El Ejército israelí desató el 1 de octubre una nueva invasión de Líbano tras varias semanas de intensos bombardeos y ataques contra el país, incluida la explosión coordinada de miles de dispositivos de comunicación, después de más de once meses de combates con Hezbolá en la zona fronteriza.

El Gobierno de Líbano ha cifrado en cerca de 2.600 los muertos y a más de 12.000 los heridos a causa de los ataques ejecutados por Israel desde el 8 de octubre de 2023, después de que el partido-milicia iniciara el disparo de proyectiles en apoyo a los grupos palestinos a raíz de los ataques perpetrados en la víspera contra territorio israelí.