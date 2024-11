Raquel Bollo toma partido, responde a Isa Pantoja y siembra la duda

Una de las personas más cercanas a Isabel Pantoja en las últimas décadas, y una más de la familia en Cantora durante muchísimos años, Raquel Bollo, ha roto su silencio tras las desgarradoras declaraciones de Isa Pantoja confesando las humillaciones que sufrió por parte de su madre, su hermano Kiko Rivera, su abuela doña Ana y su tío Agustín Pantoja desde que era solo una niña.

A raíz de su duro testimonio han sido muchos los que se han posicionado con la hija de la tonadillera y han confirmado sus vivencias, como 'Las Mellis', que no han dudado en revelar que la familia de la artista menospreciaba y vejaba constantemente a la peruana, y que Isabel lo consentía sin dar la cara por ella.

Una versión muy distinta a la de Raquel, que muy enfadada ha tomado partido y ha asegurado que "no le cuadra" nada de lo que ha contado Isa, dejando claro que ella no ha presenciado ninguno de los desprecios que se han relatado en los últimos días, y afirmando tajante que a la hija de la artista siempre se la trató bien.

"¡Mentira! A esa niña se le han permitido muchas cosas que no se le han permitido a nadie, hasta consentirle como trataba a Dulce porque la que peor trataba a Dulce era ella" ha estallado en conversación telefónica con 'Vamos a ver'.

"Nunca he escuchado a Isabel hablar mal de su hija, he escuchado a Isabel hablar muy bien de su hija y adorar a su hija. Ha ido a una rotonda para poder ver a su nieto" ha añadido en defensa de la cantante, asegurando que la relación entre Agustín y doña Ana con Isa era "maravillosa" y empeoró "a raíz de Marbella". Se supone que cuando Julián Muñoz llegó a la vida de la tonadillera, aunque ha evitado confirmarlo invitando a los periodistas a "averiguarlo vosotros".

Lejos de quedarse ahí, Raquel ha relatado que "he visto a esa niña reírse y gastarle bromas a su abuela en la cocina de Madrid", negando rotundamente que ella presenciase en alguna ocasión que dijesen a la peruana que no tenía la misma sangre que ellos.

"Todos los que queremos a esa familia hemos intentado que se hiciesen las cosas de la mejor manera y no se ha podido. Llegó un punto que era inviable" ha añadido, sentenciando que "todos se han equivocado y ha perdido a su familia".

Además, la excolaboradora de televisión ha desmentido rotundamente que su hijo Manuel Cortés estuviese presente cuando Kiko Rivera regó presuntamente a Isa con una manguera en Cantora con 16 años para "purificarla" tras enterarse de que había perdido la virginidad.

"Es mentira. Tú no puedes parar nada con 15 años que tenía, no estás en medio de una bronca por respeto y porque estás allí para acompañar a su primo. Él se mete para adentro y no vive lo que pasa allí. Su primo le cuenta lo que sucedió, y si alguien salió a parar esa situación fue su tío Agustín, pero las historias contadas de otro modo tienen más morbo" ha estallado, sembrando la duda al revelar que "no fue ninguna limpieza con una manguera, a quién le cabe en la cabeza, por perder la virginidad, precisamente Kiko... que lo cuente ella" ha retado.

Dolida, Raquel ha defendido a su hijo, asegurando que él tenía 15 años "y no se ha metido en nada". "Al final lo están poniendo de maltratador y mi hijo en las pocas entrevistas que ha dado se ha visto lo respetuoso que ha sido con un señor que ha sido su padre con lo que me hizo... ¿Cómo va a permitir que se haga esto?" ha concluido muy enfadada.