José María Almoguera, todo simpatía, confiesa si está enamorado y qué opina de la nueva ilusión de Paola Olmedo

Seis meses después de su inesperada separación y una vez que ambos han dejado claro que no hay posibilidades de reconciliación, parece que Paola Olmedo y José María Almoguera se han puesto 'manos a la obra' para rehacer sus vidas sentimentales. Y ambos han acaparado titulares en los últimos días porque todo apunta a que podrían tener una nueva ilusión.

Por un lado, el hijo de Carmen Borrego estaría afianzando su relación con la joven a la que conoció cuando trabajaba en Mediaset y con la que fue pillado en actitud apasionada el pasado julio por las calles de la capital. Y según ha revelado 'TardeAR', la semana pasada habrían hecho una escapada a solas a las Islas Canarias en la que, a pesar de sus precauciones para evitar a la prensa -abandonando el hotel por separado y él con el casco de la moto puesto- habrían sido fotografiados en actitud fogosa y explícita en la playa.

Y por el otro, según 'Fiesta' Paola también estaría recuperando la sonrisa al lado de un misterioso hombre al que llamaría "cari" y con el que habría disfrutado de unas vacaciones en Ibiza en las que se les habría visto de lo más acaramelados.

Una información que la exmujer de José María ha desmentido ante las cámaras de Europa Press muerta de risa, asegurando que por el momento no se plantea rehacer su vida amorosa y explicando que "cari" es como llama a sus mejores amigas.

Ahora es el nieto de María Teresa Campos el que sale al paso de los titulares de que está enamorado y desvela qué hay de cierto en que tiene nueva novia. "No es una nueva chica, es una amiga sin más" ha aclarado más simpático que nunca. "Que digan lo que quieran, anda que vestís bien porque éramos muchos" ha añadido, negando así su viaje en pareja a Canarias.

Dejando en el tejado de su madre si Carmen ha visto ya a su nieto o no, "eso preguntárselo a ella", José María ha reconocido que su relación está "pues igual que se quedó el viernes". "Cuando salimos del programa -'¡De Viernes!' en el que ambos fueron entrevistados por separado el pasado 11 de octubre- nos dimos un beso y un abrazo y sí, sin problema. Lo único, pues ya sabes, esto todavía tiene su tiempo" confiesa, confirmando así que su reconciliación con su progenitora va por el buen camino.

Sí ha querido aclarar que su tía Terelu Campos no ha ejercido de mediadora para que se produzca el acercamiento: "Creo que no ha hecho falta, ¿no? Fui yo el que tendió la mano. Para hacerlo. Yo me acerqué hasta mi madre y nos despedimos, sin más" ha zanjado.

José María también ha reaccionado con sorpresa a los rumores de que Paola podría tener una nueva ilusión a la que llama "cari". "¿Ah sí? No me he enterado. Me alegro. Yo me alegro por todo el mundo" ha confesado, asegurando que le desea lo mejor "siempre" por el hijo que tienen en común.

Sin embargo, como desvela, él por el momento no se plantea volver a enamorarse. "Ahora no estoy por amor, no. Ahora mi niño y ya está y en los proyectos nuevos que vengan y poco más" ha concluido, mostrando su cara más amable y sonriente con los reporteros.