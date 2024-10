Lynk & Co celebra su 8.º aniversario con logros mundiales

PR Newswire

HANGZHOU, China, 22 de octubre 2024

HANGZHOU, China, 22 de octubre 2024 /PRNewswire/ -- El 20 de octubre, Lynk & Co organizó la celebración del 8.º aniversario de la marca, donde reflexionó sobre los impresionantes logros que ha alcanzado desde el lanzamiento de la marca en 2016 en Berlín, Alemania. Como nueva marca premium mundial, Lynk & Co ha conseguido numerosos logros sobresalientes en los últimos 8 años, lo que demuestra la fortaleza de la marca.

Una amplia gama de productos

Como empresa conjunta cofundada por Geely y Volvo, Lynk & Co representa perspectivas globales, integrando recursos ventajosos en todo el mundo. Tras ocho años de dedicación, ha ampliado su gama de productos a 10 series, que comprenden modelos compactos y de gran tamaño con motores ICE, HEV, PHEV y BEV. El primer sedán totalmente eléctrico Lynk & Co Z10, construido en SEA, se presentó en Gotemburgo (Suecia) en junio de 2024, ampliando la gama de productos existente y exhibiendo los avances de la marca en la construcción de vehículos de nueva energía.

Revolucionando el lenguaje de diseño

En los últimos ocho años, Lynk & Co ha innovado continuamente su lenguaje de diseño. Inspirado en las cambiantes luces y sombras urbanas, ha creado de forma iterativa el lenguaje de diseño de segunda generación "The Next Day", basado en el "Mega-city Contrast". El prototipo Next Day debutó en 2022, exhibiendo una nueva interpretación de la filosofía de diseño Mega-city Contrast. Desde el lanzamiento de Lynk & Co 08 en 2023, el lenguaje de diseño avanzado se ha utilizado en nuevos modelos de energía.

Excelente rendimiento del producto

El alto rendimiento ha sido un objetivo a largo plazo para Lynk & Co, con el ADN de las carreras incorporado en sus productos. Con 6 títulos de campeón del mundo de TCR de 2019 a 2023, Lynk & Co ha demostrado el rendimiento de sus productos en las carreras en pista. Gracias a la optimización de sus productos a nivel de competición, la marca consigue que los vehículos fabricados en serie alcancen un excelente rendimiento de conducción en las carreteras de uso común.

Aceleración de la estrategia global

Desde el lanzamiento de la estrategia global de Lynk & Co, la marca ha acelerado su expansión en el mercado y se ha lanzado activamente en la UE, SEA, MENA y LATAM. Hasta septiembre de 2024, la marca ha dispuesto cerca de 700 canales, que abarcan escenarios de aterrizaje como Lynk & Co Centers, Lynk & Co Spaces y Lynk & Co Clubs. Guiada por el lema "More Than a Car" (Más que un automóvil), la marca se compromete a colaborar en la creación de un espacio personalizado y conectado con los entusiastas de todo el mundo, ofreciendo a los consumidores una experiencia diversificada en la compra de automóviles y en las tiendas.

Desde el nacimiento de la marca en 2016 hasta la actualidad, Lynk & Co ha logrado resultados notables y se ha ganado el apoyo y el cariño de más de 1,24 millones de usuarios en todo el mundo. Se ha convertido en una marca única con carácter global, cultura de raza y atributos sociales que cambian la industria del automóvil. De cara al futuro, Lynk & Co seguirá desplegándose en el mercado mundial, desafiando las convenciones y logrando más hitos de desarrollo.

Acerca de Lynk & Co:

Inaugurada en 2016, Lynk & Co se crea para la nueva generación de urbanidades abiertas. Lynk & Co no es solo una nueva marca de autos sino una nueva marca en la industria automotriz. La marca nació de forma global, abierta y conectada, y tiene como objetivo crear una plataforma abierta que conecte a las personas, a los automóviles y al mundo.

Contacto:lynkco.media@lynkco.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2535700/image_5028817_31602823.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/lynk--co-celebra-su-8-aniversario-con-logros-mundiales-302283569.html

FUENTE Lynk & Co