Belichick y Brady dicen que Patriots no es un equipo blando, como afirmó su entrenador

Redacción Deportes, 22 oct (EFE).- Bill Belichick y Tom Brady, 'coach' y 'quarterback' que guiaron a New England Patriots a ganar seis Super Bowls en las pasadas dos décadas, mostraron su desacuerdo con Jerod Mayo, actual entrenador en jefe de los 'Pats', quien señaló a su equipo como blando.

"Cuando criticas a tu equipo públicamente de esa manera no siempre cae bien. Siempre sentí que cuando el equipo jugaba mal, esa también era mi responsabilidad. Siempre es mejor mirarse uno mismo y hacer lo posible para ayudar al equipo si tienes una crítica constructiva como entrenador, ese es tu trabajo", señaló Belichick.

Ambas leyendas de New England coincidieron en sus puntos de vista durante la emisión del podcast 'Let's Go!', programa en el que no compartieron lo dicho por Mayo, luego de la derrota de los Patriots por 32-16 ante los Jacksonville Jaguars el domingo pasado.

"Es algo en lo que tengo que pensar. No es como si de repente hiciéramos algo diferente y ahora somos un equipo de fútbol blando", declaró el entrenador de los 'Pats', que acumulan un triunfo y seis derrotas en la temporada que los tiene en el fondo de la división Este de la Conferencia Americana.

Brady, reclutado por Belichick para los Patriots en la sexta ronda del Draft del año 2000, respaldó las palabras de su exentrenador.

"Bill nos enseñó la dureza de la NFL; se trata de detener la carrera, correr el balón y cubrir las patadas. Los equipos que son duros, corren bien el balón y detienen la carrera. Esa es la respuesta", dijo el considerado mejor jugador en la historia de la liga.

Bill Belichick es una voz autorizada en New England, equipo al que dirigió 24 temporadas de las cuales nueve terminaron en la disputa por el trofeo Lombardi, de los que ganó los seis que ostenta la franquicia.

Belichick dejó a los 'Pats' al final de la temporada 2023, fue sustituido por Mayo, quien fuera uno de sus entrenadores auxiliares. Por eso su reacción negativa al escuchar el calificativo de blando para unos jugadores que en la campaña anterior con él como 'coach' tenían otra dimensión.

"El año pasado, los Patriots lideraron la liga en la defensiva terrestre. Este año están en el puesto 24. Son los mismos jugadores. No creo que esos jugadores en la defensa sean débiles. Pero no han detenido muy bien la carrera", apuntó el veterano entrenador de 72 años y futuro miembro del Salón de la Fama. EFE