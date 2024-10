Irene Villa, amiga de Leire Martínez, desvela cómo está tras su adiós a La Oreja y cuáles son sus planes de futuro

Todavía 'en shock' y asimilando que ya no forma parte de La Oreja de Van Gogh tras 17 años siendo la vocalista del grupo -se rumorea que se habría enterado al mismo tiempo que el resto del mundo a través del comunicado con el que la banda anunció su adiós en Instagram el pasado lunes, aunque ella ni confirma ni desmiente- Leire Martínez ha reaparecido públicamente con su mejor sonrisa.

Demostrando su profesionalidad aunque no están siendo momentos fáciles, la cantante ha ejercido de presentadora de la Pasarela Nupcial 20.20 de Pamplona; y lo ha hecho arropada por su marido, Miguel Sueiras -que puso la nota musical a la velada con su saxofón- y dos de sus íntimas amigas, como la periodista Mar Montoro e Irene Villa, que no ha dudado en salir en defensa de Leire y dejar claro que no se le ha pasado por la cabeza dejar el mundo de la música tras su controvertida salida de La Oreja.

"Está fenomenal, está guapísima, Yo la verdad que la he visto más guapa que nunca, y está animada. Yo la veo tranquila, la veo serena, la veo feliz porque es un día muy importante, está arropando a su amigo José y en Pamplona que es nuestra casa" ha revelado.

"¿Cómo va a dejar la música? Vamos a ver... esto lo que... Ya está. Ya se verá, ¿no? El movimiento se demuestra andando y yo le auguro la mejor de las situaciones, de las etapas y de todo" ha añadido, dejando entrever que cree que su adiós al grupo es lo mejor que le podía pasar: "Es una gran artista, hay veces que las cosas que ocurren, la vida a veces te hace un favor". "Y como diría nuestra querida Mayra Gómez Kemp, hasta aquí podemos leer" ha zanjado, sin aclarar qué nuevos proyectos tiene Leire aunque sí está claro que no se ha planteado un parón en su carrera musical.