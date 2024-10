Carlos Vives recuerda a su compadre Egidio como el hombre que hacía reír a La Provincia

Bogotá, 21 oct (EFE).- El cantautor colombiano Carlos Vives recordó a su acordeonista Egidio Cuadrado, fallecido este lunes en Bogotá a los 71 años, como un "compadre" alegre, auténtico y carismático que deja un gran legado para la música vallenata.

"Él siempre tenía unas palabras para hacerte reír, una canción para hacerte reír y siempre decía que (de) mis matrimonios (el) que más había durado fue con él", manifestó Vives en declaraciones a periodistas sobre el que fue su compañero en el escenario durante tres décadas.

Egidio Cuadrado, nacido el 15 de febrero de 1953 en la localidad de Villanueva, en el caribeño departamento de La Guajira, estaba ingresado en la Clínica Colombia de Bogotá tras sufrir una recaída de una neumonía que lo había afectado a comienzos de año.

"Quiero recordarle con alegría porque ya le he llorado mucho y parece que no terminamos de llorarlo. No me imaginé llegar a un día así, tener que hablar de mi compadre y que me pidan desenterrar o rescatar recuerdos ha sido algo muy fuerte", agregó Vives.

Egidio Cuadrado se dio a conocer en el universo musical al ser coronado rey vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata de 1985 y ocho años después, en 1993, acompañó con el acordeón a Vives como protagonista de la telenovela 'Escalona', inspirada en la vida del compositor Rafael Escalona.

"Cuando hice 'Escalona' escogí a Egidio y eso que había muchos acordeonistas. Al final fueron nuestras vivencias, mis viajes con él, compartir tiempo con él, hablar y entender que era un acordeonista (al) que no lo veían en ese momento como el más virtuoso, pero estaba en conexión con la tierra", agregó.

De esa telenovela nació la banda La Provincia y al año siguiente lanzaron 'Clásicos de La Provincia', una recopilación de canciones vallenatas que convirtió a esa música del norte de Colombia en un fenómeno de ventas dentro y fuera del país.

"Era muy natural. Era de pueblo y se sentía muy orgulloso de ser de su pueblo, y para mí, mirar a la izquierda y ver en mi banda un campesino que cogía café (Egidio), mirar al otro lado que estaba Teto (Ernesto Ocampo), que tocaba la guitarra y parecía un rockero (...) era un momento de felicidad", manifestó.

Ocampo falleció hace un año, el 27 de septiembre de 2023 y, tras la muerte de Egidio Cuadrado, Carlos Vives aseguró hoy que piensa "que La Provincia ha muerto", tal como se ha conocido hasta ahora.

"Cada uno que llegó a La Provincia ha aportado algo para las nuevas generaciones y mi compadre era eso", agregó Vives sobre Egidio.

Carlos Vives, que ganó con Egidio Cuadrado varios premios Grammy y Grammy Latino, recordó que al principio discutían "sobre cuestiones musicales", tratando de encontrar un estilo moderno para los vallenatos de La Provincia, pero convencidos ambos "de que no podíamos apartarnos de ese origen campesino hermoso que tiene nuestra música".

"Cuadrado fue un indiscutible embajador del folclore colombiano y líder del sonido del género vallenato con su inolvidable acordeón, con el que acompañó por cerca de 30 años el proyecto de La Provincia, agrupación de Carlos Vives", lamentó la academia de los Grammy.

'Clásicos de la Provincia', el primer álbum juntos, incluyó canciones como 'La gota fría', 'El cantor de Fonseca', 'Alicia adorada', 'Amor sensible' y 'Matilde Lina', entre otras.

Luego vino otra docena de álbumes, como 'La tierra del olvido', 'Tengo fe', 'Clásicos de La Provincia II' y 'Corazón profundo', y la pareja de Vives y Cuadrado, acompañado siempre por el sombrero vueltiao y la mochila arhuaca que llevaba terciada, se paseó por los escenarios del mundo.

"Su legado para los colombianos es su autenticidad, su orgullo por ser colombiano y cómo se proyectó desde su pequeña Villanueva y se volvió un colombiano querido en todas partes. Le gustaba ir a los santanderes, ir al sur, a Antioquia. Que lo quisieran, él se sentía muy orgulloso de eso", expresó.

Otros artistas también lamentaron hoy la muerte de Egidio Cuadrado, entre ellos Juanes, quien le agradeció "por la alegría y por haber engrandecido tanto la música colombiana".

"Lamentamos la muerte de Egidio Cuadrado, rey vallenato en 1985 y uno de los grandes exponentes de los nuevos sonidos del folclore colombiano. Junto con Carlos Vives y La Provincia fue uno de los responsables de llevar la música y la tradición vallenata a todo el mundo. Honramos su memoria y su legado", manifestó por su parte el Ministerio de las Culturas en un mensaje en su cuenta de X. EFE

