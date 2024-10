Alaska desvela cómo se encuentra Mario Vaquerizo tras su brutal caída: "Un susto grande y un collarín"

Todavía con "el susto en el cuerpo" porque como nos ha contado se encontraba en Italia cuando Mario Vaquerizo se precipitó desde el escenario durante el festival 'Horteralia' este sábado en Cáceres, Alaska ha atendido en exclusiva a los micrófonos de Europa Press en Madrid y, confirmando que no se desplazará a la ciudad extremeña porque su marido recibirá el alta a lo largo del día de hoy y regresará a la capital para recuperarse en su domicilio, nos ha contado cómo está el artista y qué consecuencias tendrá su aparatoso accidente.

"A mí me ha pillado fuera de España, entonces el susto en el cuerpo todavía lo tenemos todos. He llegado anoche y a él le dan el alta hoy. Sigue en Cáceres, en el hospital, están siendo estupenddos con él" ha informado todavía con la angustia en el cuerpo que sintió al enterarse de que su marido había tenido una tremenda caída mientras ella se encontraba en Venecia.

"Creo que saldrá con un collarín, pero vamos a esperar a que le den el alta para saber un poco lo que os contamos. Se ha quedado en un susto grande y un collarín, vamos a ver qué es" ha informado, asegurando que a pesar de que Mario tiene "contusión de todo" -ya que se precipitó desde el escenario al suelo desde una gran altura- afortunadamente "no ha sido nada neurológico que haya que preocuparse ni nada".

"Seguramente hay algo, no se si será de las vértebras, del cuello... Ya nos lo contarán con el parte médico, pero nos lo traen a casa con collarín" ha explicado, confirmando que el cantante de las 'Nancys Rubias' llegó a perder el conocimiento con la caída. "Es un festival y está todo controlado, muy medicalizado. Lo atendieron a pie de escenario y al ver que no recobraba la conciencia rapidamente le llevaron al hospital. Gracias a todos lo que le atendieron porque podría haber sido otra cosa" ha agradecido emocionada.

Un gran susto que no ha hecho que Vaquerizo "pierda el sentido del humor". "Está animado y preocupado porque come mucho desde que está en el hospital, le están tratando muy bien" ha revelado. "Ahora tranquilidad. El mal día de ayer de estar viniendo de fuera de España para llegar... Por suerte está con su hermana, está con su grupo y no está solo que es lo que más me podía preocupar a mí" ha contesado.