Panamá crea marco legal para anular el registro de las naves con sanciones internacionales

Ciudad de Panamá, 19 oct (EFE).- Panamá informó este sábado que creó el marco legal para "anular de manera inmediata" el registro y la patente de navegación a su flota mercante, una de las mayores del mundo con 8.626 buques abanderados, que estén incluidas en listas sancionatorias de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y la ONU.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo que el decreto ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024 ordena la cancelación de naves o propietarios registrales incluidos en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.; en la lista de Personas y Entidades relacionadas con el terrorismo y su financiamiento y en la de buques designados por los comités del Consejo de Seguridad de la ONU.

También de las embarcaciones que aparezcan en las listas de sanciones de la Unión Europea o 'EU Consolidated Financial Sanctions List', y en la lista de sanciones del Reino Unido o 'Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK'.

El decreto establece el protocolo para la anulación del registro y la patente por parte de la Dirección General de Marina Mercante, así como la prohibición de que las "organizaciones reconocidas por la República de Panamá o sujetas a su jurisdicción, brindar servicios de clasificación y/o certificación a embarcaciones que se encuentren en proceso o hayan sido canceladas".

"Es fundamental señalar que el Decreto Ejecutivo 512 no sustituye las medidas establecidas para la cancelación de buques emitidas en otras disposiciones relacionadas con el Registro de Buques de Panamá", agregó un comunicado de la AMP.

La Autoridad Marítima panameña hizo este anuncio después de que la OFAC informó en septiembre pasado sobre la inclusión en su lista de "siete naves con bandera panameña" por su participación en el envío de petróleo crudo y gas licuado de petróleo iraní a Siria y el este de Asia en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) y Hizbulá.

En marzo pasado, la AMP informó de una reunión con el enviado especial Adjunto para Irán del Gobierno de los Estados Unidos, Abram Paley, en la que, entre otros temas, se habló sobre "la posibilidad de que naves de bandera panameña fuesen utilizadas para transportar petróleo iraní".

"A la fecha no hay naves de propietarios de nacionalidad iraní dentro del Registro panameño, que se tenga conocimiento", indicó al respecto el pasado 18 de marzo la Autoridad Marítima en un comunicado.

Agregó que se presentó a Paley la estadística de las naves de bandera panameña enlistadas por la OFAC y el consecuente proceso de cancelación del registro mercante de Panamá.

"Se destacó y mostró evidencia de que de las 41 naves enlistadas en OFAC, 24 ya han sido canceladas del Registro (...) De igual forma se han cancelado otras 6, y las 11 naves restantes se encuentran en proceso de cancelación", dijo entonces la AMP. EFE