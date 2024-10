Alba Díaz se deshace en elogios hablando de Victoria Federica

Muy enamorada de Marcos Terrones, Alba Díaz está que se come el mundo... al menos así la vemos desde hace ya unos meses en sus redes sociales. Feliz, disfrutando de la vida y sin miedo a nada, la hija de Vicky Martín Berrocal está imparable.

Hace unos días, Alba habló ante los medios y aseguraba que cada día se siente más segura hablando de temas que preocupen a sus seguidores por redes sociales: "Siempre que haya algo que sienta que quizás lo sentimos una minoría o que hay una minoría con esta energía o con algo que le pasa o con un problema, pues yo siempre voy a intentar hablar de ello".

En cuanto a su pareja, la influencer explicaba que "cuando estás con alguien, tu idea es tener un futuro con esa persona", por lo que no dudaba en afirmar que "si me veo casada y si puedo tener hijos, si la vida se me alinean los astros y puedo tenerlos, pues ojalá también".

Además, aprovechaba el momento para afirmar que Victoria Federica "es maravillosa, he estudiado con ella, la conozco y jamás en mi vida la he visto como la que veis vosotros". Para ella es su amiga y la ve como "persona que siempre está cariñosa, sonriente... siempre está para todos".