'Som un clam' nace como motor de cambio para el Barça y arropado por más de 1.500 personas

La plataforma 'Som un clam' ya es una realidad en el entorno del FC Barcelona tras presentarse este jueves en sociedad ante más de 1.500 socios y aficionados 'culers' en la Fira de Barcelona, con la voluntad de ser el "motor del cambio" en el club y la posibilidad en un futuro cercano, en cuanto haya elecciones, de transformarse en precandidatura si bien, ahora mismo, su líder Joan Camprubí Montal se centra en intentar salvar al club desde este colectivo que cuenta con más de 40 miembros.

Más de 1.500 personas se reunieron en el 'Pavelló Tèxtil' de Fira de Barcelona, muy cerca del Estadi Olímpic Lluís Companys que todavía acoge los partidos del Barça, incluidos muchos de los más de 40 miembros que se reúnen semanalmente y que son la familia de 'Som un clam'. Arranca en firme y de forma oficial el camino de este nuevo colectivo del entorno blaugrana que pretende cambiar una "situación crítica" y salvar al FC Barcelona de la "extinción" a la que creen que se avecina si no hay un cambio de rumbo.

Su líder es Joan Camprubí Montal, empresario y salvo sorpresa un futuro presidenciable del club, siendo nieto de Agustí Montal Costa (presidente del FC Barcelona de 1969 a 1977) y bisnieto de Agustí Montal Galobart (presidente de 1946 a 1952). "Estoy aquí porque me mueve el Barça, tengo en mí el legado de la familia Montal. Me acompañan aquí parte de esa familia, y vivo el barcelonismo desde la paternidad y el orgullo. Porque ser del Barça es ser familia y tenemos que recuperar el origen de los valores del club. Hoy día hay riesgo de perder que el club sea de los socios", avisó de entrada.

"Soy un socio más que quiere impulsar el motor del cambio. Damos un paso adelante y nos impulsamos porque en 'Som un clam' somos muchos que clamamos contra la situación actual, que no nos gusta porque hay un peligro de extinción. Hemos querido escuchar a muchos socios, llevamos en el grupo escuchando a miles de socios. Y hoy, a dos días de una Asamblea con unas cuentas en riesgo, era el momento de dar ese paso", explicó sobre el por qué de dar el paso adelante definitivo como entidad.

Pero Joan Camprubí no quiere entrar en guerras de personalismos. Según aseguró en este acto que fue un baño de masas, quiere darlo todo por el club. "No somos un movimiento anti nadie, somos un movimiento pro Barça. Hay que dar las gracias al esfuerzo y dedicación de todos los presidentes y Juntas, porque no ponemos esto en duda. Pero si se habla de -ismos y de si hay Laportistas o Bartomeuistas o Rosellistas.... ¿Qué sería yo, Montalista? Queremos lo mejor para el Barça y dejémonos de guerras. Seremos el motor de cambio para dar ese empuje al Barça", resumió.

Eso sí, pese a pedir aplausos para el actual presidente blaugrana, Joan Laporta, por la valentía de tirar adelante el Espai Barça y apostar por el nuevo Spotify Camp Nou, no dudó al lanzar dardos a su gestión del club. "Hoy hace casi tres años que el Barça no tiene un director general. No hay plan de acción. Es un riesgo y se debe profesionalizar mucho esta parte porque estamos en una situación de emergencia y en riesgo de extinción tal y como lo conocemos; siendo propiedad del socio. El Barça tiene una gran crisis; social, ética, patrimonial y económica. E impacta en la parte deportiva, la que nos importa a todos", reconoció.

En su viaje, Camprubí está acompañado en 'Som un clam' por, entre otros, Georgina Sánchez --empresaria e hija de Tente Sánchez, excapitán del FC Barcelona y autor del primer gol en la final de Basilea--, que asegura que ser del Barça es una "seña de identidad" y algo que no se elige. "Nos impulsa ahora el ver peligrar lo que amamos. Es un sentimiento que no se puede explicar, para 'Som un clam' ser del Barça es ser parte de esta gran familia que se moviliza con la ilusión por bandera para defender lo que es nuestro", esgrimió.

A nivel de gestión deportiva, 'Som un clam' cuenta con Jordi Roche, que sonaba para presidenciable y que finalmente se integra en esta nueva plataforma. Fue presidente del Girona FC y presidente de la FCF y asegura que el barcelonismo está "dispuesto a movilizarse". "Yo estoy aquí porque me gustaría ver al Barça ganar la sexta 'Champions'. Yo viví la primera 'Champions' con casi 19 años, mis hijos (10-12 años) merecen ver una pronto y para que el Barça vuelva a tener un ciclo ganador necesita cuidar la Masia, tener una buena estrategia deportiva y volver a ser respetado y admirado por las instituciones deportivas, sobre todo FIFA y UEFA", apuntó.

Para ello, cree que se debe cuidar a la Masia y "no hacer seguidismo" al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "Parece que este Barça no tiene criterio. Me da pena y me indigna este seguidismo al Madrid, que nunca ha funcionado en la historia. El Barça debe empezar de nuevo a marcar las pautas en cuantos a relaciones institucionales", aseguró.

Otro hombre fuerte de 'Som un clam' es Jordi Termes, que iba a ir por separado a la carrera presidencial pero, finalmente, el empresario y creador de Bizum entiende que será más útil ir de la mano de 'Som un clam'. "En este pequeño trayecto en el mundo Barça estoy aprendiendo muchas cosas. Expliqué que tengo la ilusión de poner al servicio del Barça lo aprendido e intentar presidir el Barça. Pero me doy cuenta que al final no se puede intentarlo si no vas muy bien acompañado de personas con talento, trabajadoras y que sean buena gente. En mi trayectoria profesional, he elegido a los compañeros de camino siguiendo esta premisa. Y 'Som un clam' son personas con talento, trabajadoras y buena gente y por esto estoy aquí", resumió.

Termes tendría voz importante en la gestión económica del club y tiene claro qué se debe hacer. "El Barça tiene que aprender a ganar dinero. Sin ganar dinero, no se pueden pagar a los jugadores y no se puede reforzar la Masia ni evitar ser una SAD. El Barça es una gran empresa y debemos hacer que el Barça gane dinero. Y yo no sé hacer una paella, por ejemplo, pero sí sé gestionar empresas. Las empresas tienen que generar dinero y crecer por encima del IPC. Y, muy importante, debe saber invertir para no morir", apuntó como claves económicas.

Muchas voces corales pero fue Joan Camprubí, ingeniero de telecomunicaciones, quien como líder del nuevo proyecto concluyó el acto asegurando que, para él, ser presidente del Barça "puede ser una ilusión pero es una responsabilidad". "Nosotros estamos haciendo un movimiento, trabajaremos para ser un motor de cambio en el futuro y si seremos o no una candidatura ya se verá. Me han puesto la etiqueta de precandidato, pero todavía no. Hemos movilizado ya a más de 1.500 personas, quiero aprender de los socios y seguir empujando hacia el cambio", resumió.