El italiano Fabio di Giannantonio pasará por el quirófano tras la carrera de Tailandia

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23), tras una serie de controles médicos, regresará a Italia tras la carrera de Buriram (Tailandia) para someterse a una intervención quirúrgica en su hombro izquierdo y comenzar a preparar la temporada 2025.

Di Giannantonio, junto con su equipo y su personal médico, ha decidido pasar por el quirófano tras la carrera de Tailandia, por lo que regresará a Roma, donde el profesor Alessandro Castagna le operará el hombro izquierdo, dislocado en el impacto a muy alta velocidad del que Fabio fue víctima durante el viernes del Gran Premio de Austria, el pasado 16 de agosto.

El piloto italiano no podrá disputar las últimas carreras de la temporada, Malaysia y Comunidad Valenciana.

"Me hubiera gustado correr hasta Valencia, cerrar la temporada de la mejor manera posible con el equipo y luego tomarme todo el tiempo necesario para ocuparme de la cirugía, la recuperación y la rehabilitación, pero por desgracia, el calendario es muy exigente, el parón invernal es muy corto y no podemos arriesgarnos a no llegar en plena forma física al inicio de la temporada 2025", reconoce en la nota de prensa del equipo el piloto.

"Así, evaluamos en la semana posterior al Gran Premio de Tailandia el límite máximo para poder proceder a la cirugía del hombro y lo cierto es que lo pensé durante mucho tiempo, porque era importante para mí darlo todo hasta la última carrera para devolver a todos la gran confianza que me dieron en este 2024, pero estoy seguro de que esta decisión será realmente importante para mi futuro", aseguró Fabio di Giannantonio. EFE