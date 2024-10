Carlos Sainz: "Austin es el test más importante hasta ahora para Ferrari"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) explicó que el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana es el "test más importante" para la Scuderia, después de las mejoras de las últimas carreras, al tiempo que confió en tener opciones de ganar carreras esta temporada y más adelante, con Williams y lo que venga.

"Creo que tenemos mayor confianza en las mejores desde Monza, empiezan a funcionar. Mantengo lo que dije, hasta que no llegáramos a Austin no sabríamos medir realmente cuánto hemos mejorado. Este va a ser el test más importante hasta ahora, para ver si las mejoras del pasado funcionan en la dirección adecuada en una pista más normal", dijo este jueves en la rueda de prensa oficial.

El madrileño confía en comprobar que Ferrari está en disposición de pelear por victorias. "No traemos nada nuevo, se trata de confirmar si el ritmo, que era mejor en las últimas tres carreras, era porque los circuitos nos beneficiaban o porque las mejoras tenían un efecto", afirmó en el Circuito de las Américas.

Además, Sainz se refirió a su paso a Williams dentro de seis carreras. "Tengo muchas ganas del año que viene y el reto de estar en Williams. También me gusta ver todo lo que he mejorado, llegar a los puntos en las últimas carreras, pero tengo que terminar el trabajo, en un coche que me puede permitir ganar una carrera o un par de podios más, y ayudar al equipo a terminar tan arriba como se pueda, y poder regalarme ese podio o una victoria", confesó.

"Tengo una gran motivación por intentar conseguirlo. Voy a darlo todo. No creo que vaya a ser mi última oportunidad para ganar en la Fórmula 1, tanto si es con Williams como más allá en el futuro, es el hambre que tengo y lo que he demostrado que puedo hacer", añadió.

Además, Sainz celebró ver a su futuro equipo por el buen camino, aunque su fichaje fueron más que números. "Con Wiliams hablamos mucho de esta temporada, de cuánto iban a mejorar, y de momento ha estado cumpliendo su palabra. Con las mejoras en la F1 nunca se sabe, añadir tres décimas no es lo mismo sobre el papel. El equipo está dando los pasos adecuados", dijo.

"Las expectativas del coche mejorando de cara al año que viene no afectaron a mi decisión, mi decisión fue por la gente y lo que sentía cuando hablaba con los dueños, el sentimiento que me transmitió la organización, más allá de lo que pudiera rendir el Williams", añadió un Sainz que, en este parón, aprovechó para rodar con el ciclista de moda, un Tadej Pogacar vecino en Mónaco.