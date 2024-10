Walt Disney World Resort cierra este jueves por el paso del huracán 'Milton' en Florida (EEUU)

Walt Disney World Resort (Florida, Estados Unidos) ha anunciado el cierre de sus parques temáticos y el centro comercial Disney Springs para este jueves, 10 de octubre, a causa del huracán 'Milton', que tocó tierra en las costas del estado norteamericano este miércoles por la noche. Según ha anunciado en su página web, los estacionamientos de vehículos y el servicio de transporte hacia el resort tampoco estará operativos en la jornada de hoy. Además, los hoteles Disney's Fort Wilderness Resort & Campground y Treehouse Villas en Disney's Saratoga Springs Resort & Spa están cerrados temporalmente y es probable que no abran hasta el próximo domingo, 13 de octubre. Asimismo, las siguientes atracciones también han suspendido su actividades: parque acuático Disney's Typhoon Lagoon, minigolf Fantasia Gardens and Fairways y minigolf Winter Summerland. El parque acuático. Por su parte, Disney's Blizzard Beach permanece cerrado por reformas planificadas. En Orlando (Florida), otros establecimientos de ocio también han anunciado su cierre, como es el caso de Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal CityWalk, junto con el parque Busch Gardens Tampa Bay.

