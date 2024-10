Irene Villa desvela los viajes que hará con su marido, David Serrato, tras su boda

Irene Villa ha reaparecido ante las cámaras este miércoles, 9 de octubre, en la gran alfombra de WAH MADRID, el show más vibrante e innovador de los últimos tiempos, tras su segunda boda con David Serrato y lo cierto es que todavía continúa con resaca emocional. "Después de estar tantos días juntos, está en Soria, lo estoy llevando mal" nos confesaba Irene, que acudía sola este evento, pero "menos mal que nos vamos al Camino de Santiago juntos con la fundación como cada año". Además, después de hacer el Camino de Santiago, la escritora sigue teniendo planes, los tres viajes de novios que tienen pensados hacer: "Nos vamos a ir a Machu Picchu en octubre, la segunda parte será Japón y Vietnam". En cuanto a cómo vivió esa segunda celebración, Irene se queda con tres momentos: "Me emocionó mucho Pedro Piqueras, que habló maravillas... Nieves Herrero, que también estuvo en un momento muy importante en mi vida y María Alonso Puig". Por último, le preguntábamos por su exmarido y Nuria Fergó y nos desvelaba que "no he hablado con ellos" desde antes de su compromiso, pero nos aclaraba que "las cosas están muy bien porque tenemos que hablar porque él empieza a volar y yo también, pero las cosas están súper bien". Aunque no ha recibido ninguna felicitación por su parte, la comunicadora le ha restado importancia y nos ha asegurado que "hay buena comunicación y buen rollo" y también nos ha confirmado que cuando ellos se den el 'Sí, quiero' sí que les felicitará: "Yo no tengo ningún problema con nadie, claro que sí".

